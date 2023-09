La Juventus confirma la suspensión cautelar de Pogba tras el dopaje

El club italiano emitió un comunicado tras darse a conocer el positivo por testosterona del francés La entidad turinesa se reserva el derecho de evaluar los próximos pasos procesales

La Juventus lanzó un comunicado a través de su página web oficial tras darse a conocer el positivo de Paul Pogba tras el control antidopaje. Los hechos ocurrieron tras el Udinese-Juventus del pasado 20 de agosto, donde pese a no disputar ningún minuto, se le encontró restos de testosterona en la muestra del centrocampista francés.

En dicho comunicado, la ‘Vecchia Signora’ confirmó la suspensión cautelar del galo. Actualmente Pogba está en espera de juicio y de que se examine una muestra “B”. Esto implica que se enfrenta a la posibilidad de recibir una suspensión que podría extenderse hasta cuatro años.

“Juventus F.C. anuncia que hoy el jugador Pogba recibió la suspensión cautelar del Tribunal Nacional Antidopaje tras el resultado adverso de los análisis realizados el 20 de agosto de 2023. El club se reserva el derecho de evaluar los próximos pasos procesales", escribe la entidad italiana.

A sus 30 años, la carrera de Pogba se encuentra en una situación delicada. En unas declaraciones con Al Jazeera, antes de que se diera a conocer la noticia, él mismo ya daba a entender que no ha estado pasando por su mejor momento: "Simplemente ya no quería jugar. Sólo quiero estar con gente normal, para que me quieran por mí, no por la fama ni por el dinero. A veces es difícil”, relató.