José Peseiro: "La exigencia de Mourinho le iría bien al Barça"

Nigeria cayó en la final de la Copa África ante Costa de Marfil a pesar de haber realizado un torneo excelente, con nombres propios como Victor Osimhen o Ademola Lookman. El líder de esa selección, el entrenador José Peseiro, habló con SPORT en exclusiva unos días antes de la final para analizar la actualidad del fútbol y del Barça.

¿Quiénes son sus referencias como entrenador?

Soy portugués, muy amigo de Mourinho... Me gusta Mou. Estuvimos juntos en la universidad, quedamos muchas veces para hablar de fútbol. Me daba entradas cuando estaba en el Barcelona. Cuando me llamó Queiroz para ir al Madrid, al primero que llamé fue a Mourinho, no a mi mujer. Claro que también me gusta Guardiola, su fantasía. Son diferentes en su forma de ganar, pero ganan. Me gustaría que Mourinho fuese a entrenar al Barça, tiene que estar en un equipo para ganar todo, porque es un ganador.

¿Encajaría Mourinho en el Barça? Después de haber estado en el Madrid...

¿Cuál es el problema? Al final es entrenar. Estoy seguro que le iría bien por la exigencia que pone en todo y en todos los de su alrededor día tras día, cada minuto, para hacer un equipo para ganar.

¿Le sentó mal cómo se fue de la Roma?

La Roma es poco para Mourinho. José necesita equipos para ganar siempre, para pelear por todo en todo momento. ¿Cuánto ha ganado en Europa la Roma?

Mourinho, durante su etapa en la Roma / EFE

Hablando del banquillo del Barça, ¿entiende la renuncia de Xavi?

El entrenador está solo. La presión es mucha y a veces no lo soportamos más. ¿Por qué Guardiola se fue del Barça? Yo creo que no soportaba más la presión. Es verdad que la presión en el Barça y el Madrid es mayor a cualquier otro equipo del mundo. Ni en Inglaterra, ni en Francia, en Italia un poco. La presión en España es impresionante y un entrenador está solo. Cuando no se gana es todos contra el entrenador. Es muy diferente ser jugador y entrenador. Xavi como entrenador todavía es un niño. En 10 años se tomará las cosas diferente, manejará mejor la presión, no mirará ni escuchará algunas cosas.

¿Usted lo pasó mal en el Madrid con la presión?

Lo pasamos mal porque teníamos solo 13-14 jugadores de calidad. Si hubiéramos tenido a Mekelele y Morientes, que nos quitó la Champions, habría sido diferente. En el banquillo muchas veces disfrutaba. Alucinaba con la calidad del fútbol que practicábamos, pero la plantilla era muy corta. Solo podíamos utilizar a 14 jugadores con la presión de ganar todo. Milito estaba firmado y no fichó, Helguera era mediocentro y lo tuvimos que poner de central, Beckham jugaba de '6'. Debo decir que fue un trabajo fantástico de Florentino, porque volvió a poner al Madrid arriba, todos miraban a los Galácticos. Pero hay que reconocer que en ese momento no teníamos una plantilla equilibrada ni suficiente para ganar lo que queríamos ganar.

Fue uno de los primeros que se marchó en Arabia Saudí, ¿cree que es comparable lo que hizo usted con lo que está pasando ahora?

No es comparable. Cuando yo fui, los jugadores que venían eran de la segunda división de Brasil. Ahora es otro mundo, las condiciones son mejores. Yo me siento uno de los que inició este camino.

¿Es duro vivir en Arabia Saudí?

Un jugador en Europa vive en unas condiciones diferentes. Tienen un ambiente de competición que no tienen en Arabia Saudí. Algunos sentirán que no disfrutan del fútbol y querrán salir. Está bien que quieran ganar dinero, pero también quieren disfrutar y si no te sientes bien, no te adaptarás bien y no harás bien tu trabajo.

Ruben Neves, en su presentación con el Al-Hilal / Al-Hilal

¿No te parece que Ruben Neves se fue demasiado pronto a Arabia Saudí? (26 años)

Ruben es un chico fantástico. Tiene una capacidad para asociarse fantástica, yo lo vería en el Barça. En un mundo de dinero, no se le puede reprochar a un jugador que quiera ganar más dinero. Yo pensaría que para él lo mejor sería ir al Barça, pero él ha preferido jugar allí.

Siempre se le mencionó como un posible sustituto de Busquets...

Tiene las mismas características. Ruben tiene que jugar en el Barça, creo que si el club le hubiera querido de verdad, él hubiera ido.

Otro jugador que tú dirigiste, como Raphinha, está recibiendo algunas críticas aquí

El que no está preparado para las críticas no puede jugar ni en el Barça ni en el Madrid. Hay que aguantarse, entrenar y jugar. Raphinha es un chico fantástico. Un jugador de pelea, con calidad... Si las cosas no le están saliendo bien ahora, él no va a bajar los brazos, él va a pelear seguro. Cuando el equipo está bien, es más fácil que todos estén arriba, pero ahora no está bien el equipo.

Lamine Yamal celebra su gol ante el Granada / Javi Ferrándiz

Ahora tiene de competencia a un joven como Lamine Yamal. ¿Qué te parece que un jugador de 16 años esté ahí?

Tiene potencial. Ahora, no puedes pensar que un chico con 16 años está completo. Tiene calidad y potencial, pero necesita un tiempo para desarrollarlo. No se le puede exigir que sea el mejor jugador, el líder de este Barça. El club lo sabe, Xavi lo sabe... este niño necesita protección y tener un buen camino, con los pies en el suelo y aprendiendo. Pero ahora el Barça necesita de él, porque es desequilibrante, gana partidos, pero hay que mantener ese proceso de desarrollo que no va a parar.

Y pese a ese proceso de desarrollo, ya hace cosas que no estamos acostumbrados a ver

En el fútbol todos necesitamos a futbolistas que nos alucinen, esos son los genios. Que digamos '¿¡Pero qué ha hecho este tío!?'. Lamine Yamal tiene potencial para ser un genio, igual que otros jugadores. Un futbolista capaz de hacer cosas que nadie espera. El fútbol son emociones y la emoción son un regate, una asistencia, un gol, algo inesperado... Los genios.

¿Cómo estás viendo a tus compatriotas, Joao Félix y Joao Cancelo, en el Barça?

Son muy buenos. Tienen mucha calidad, pero jugar en el Barça es difícil y más en un Barça que no está en un momento óptimo. Sin embargo, este equipo está construyendo un camino, por eso creo que Xavi se ha precipitado yéndose. Xavi necesita tiempo para desarrollar un equipo como el que tenía antes. No creo que el Barça lo esté haciendo mal, está teniendo un proceso para volver a donde estuvo, a dominar Europa, pero tiene que pasar un tiempo. Por eso me ha confundido que Xavi se vaya.

Para ese proceso tendrá que acertar Deco en los fichajes

Sí, espero que le vaya bien porque le conozco y le deseo lo mejor. Conoce bien el mundo del fútbol. Le deseo suerte porque no es fácil ser entrenador, director deportivo o jugador en el Barça. Todos quieren que el equipo sea el de hace 10 años y no puede ser, no ahora. A medio plazo, haciendo el trabajo bien, será posible. El Barça es una marca mundial de juego y eso no cambia.