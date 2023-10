Jordi Alba quiere aumentar el 'MiniBarça' en Miami: "Ojalá Luis pueda venir"

El ex del Barça no escondió su deseo de querer al delantero uruguayo junto a Messi y Busquets en la MLS Actualmente, Luis Suárez tiene contrato con el Grêmio del Campeonato Brasileño de Serie A

El nombre de Luis Suárez sigue siendo un tema candente en el entorno del Inter de Miami. Antes del enfrentamiento contra el Charlotte FC, que marcará el cierre de la temporada 2023 para la franquicia de Florida, el ex del Barça, Jordi Alba se refirió a la posibilidad de que el delantero uruguayo se una al equipo en la próxima temporada y jugar una vez más junto a Messi y Busquets.

El de L'Hospitalet, expresó su anhelo de volver a jugar en el mismo equipo que Luis Suárez, quien es uno de sus cercanos amigos tanto dentro como fuera del terreno de juego. No obstante, subrayó su respeto por la relación que Suárez aún mantiene con el Gremio y afirmó que la decisión de unirse al Inter de Miami la próxima temporada dependerá del propio Suárez, el entrenador Tata Martino y el club.

“Ojalá que pudiera venir, siempre he dicho que quiero jugar con los mejores y para mí Luis es un pedazo de futbolista, he tenido suerte de compartir muchos momentos con él tanto dentro como fuera del campo, es un gran amigo mio y me encantaría que pudiera venir, pero no es una decisión que yo pueda tomar, pero ojalá que pueda venir y seguro que nos ayudaría mucho”, explicó.

Al igual que con el astro argentino, el plan del Inter Miami con Jordi Alba es el de dosificar sus minutos de juego en este último partido ante el Charlotte, ya que se reincorpora de una lesión muscular.