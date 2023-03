Las Islas Marshall, el último país del mundo sin fútbol

El país ubicado en la región de Micronesia, en el océano Pacífico, es el último rincón del planeta donde no hay un equipo de fútbol La Federación de Fútbol de la región ha impulsado una campaña de recaudación de fondos para crear una liga masculina y femenina

El fútbol es un espectáculo universal. La pasión por el deporte rey se extiende a lo largo del planeta, mezclando países, culturas, religiones, ideologías... unidos por un mismo motivo: el balón y los veintidós futbolistas sobre el campo. Todas y cada una de las 206 naciones del mundo (reconocidas como tal por el Comité Olímpico Internacional) tienen, al menos, un equipo de fútbol. Con una excepción: las Islas Marshall.

El país insular, situado en medio del océano Pacífico entre Hawái y Australia, está reconocido como una nación independiente y comprende 5 islas y 29 atolones. Un enclave paradisíaco y de ensueño donde sólo falta un imprescindible: el fútbol. Con más de 50.000 habitantes en la isla capital, Majuro, y una propuesta ilusionante, los responsables de la Federación de Fútbol quieren conseguir traer el fútbol a su tierra. ¿Cómo? Para conseguir la gesta, han lanzado un 'crowdfunding' abierto al público con el objetivo de recaudar unos 11.000 euros.

"Somos la última nación de la Tierra sin un equipo de fútbol, ¿puedes creerlo?", empieza el escrito de la campaña. Los amantes del fútbol ya han empezado a volcarse con el caso y la página ha recibido el 10% del objetivo en más de 25 donaciones. Es un caso único, pues la situación geográfica de las islas obliga al país a acelerar esta propuesta si no quieren 'morir' sin ver fútbol en la zona. Si la temperatura global continúa creciendo por 1.5 grados, está previsto que el 40% del país esté completamente inundado en 2030.

Lloyd Owers, director técnico de la Federación y con experiencia previa en los banquillos de Oxford United y Oxford City, es uno de los impulsores de la campaña. Trabajó también para la Football Association (FA) y en Estados Unidos y Canadá y ahora tiene un proyecto insólito entre manos. A través de su cuenta de Twitter lanzó un mensaje dirigido a aquellos futbolistas con alguna conexión de parentesco con las islas dispuestos a sumarse al equipo.

Looking to connect with footballers/soccer players in Australia and New Zealand who have Marshallese heritage.



If anyone could spread the word, that would be great! #soccer #football #NZ #Australia @OceaniaOFCe @OFCfootball @FtblOceania