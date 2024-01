Henderson se marcha de Arabia... ¡sin cobrar ni un solo euro!

El retiro dorado de Jordan Henderson en Arabia parece haberse convertido en una infernal odisea por el desierto. El centrocampista inglés pondrá rumbo de vuelta a Europa para unirse al Ajax de Ámsterdam tras seis meses inverosímiles en el Al-Ettifaq.

El inglés tomó la decisión este verano de poner punto y final a su etapa en el fútbol de élite. Arabia llamó a la puerta ofreciendo dinero, mucho dinero. Henderson no se lo pensó dos veces en traicionar sus supuestos principios para fichar por el Al-Ettifaq árabe, un retiro dorado a pesar de la crítica externa.

En Arabia, las cosas no han podido salir peor. Henderson no ha podido adaptarse nunca a su nuevo hogar, un destino donde se ha sentido fuertemente presionado por su propio equipo así como por Steven Gerrard, su entrenador. El centrocampista no estaba dispuesto a seguir aguantando mucho tiempo más, por lo que pidió a su club, el Al-Ettifaq, que facilitara su salida... y así ha sido.

El club saudí no pondrá impedimentos en que su jugador ponga rumbo de vuelta a Europa. Se marchará al Ajax de Ámsterdam, un destino los Países Bajos donde espera volver a recuperar su mejor nivel para poder tener opciones de disputar la Eurocopa con Inglaterra este verano.

Se va sin cobrar un euro

La gran paradoja de la situación vivida por Jordan Henderson reside en el aspecto económico. Se suponía que el centrocampista inglés ponía rumbo a Arabia para tener un retiro dorado justificado con sus casi 350.000 libras semanales acordadas en julio. Sin embargo, según informa The Telegraph, el jugador no ha cobrado ni un solo euro... ni lo cobrará.

En Gran Bretaña, se considera residente fiscal aquella persona que haya pasado un mínimo de 90 días en el territorio. En 2023, Henderson era jugador del Liverpool, por lo que cubría de sobras esa condición. En Arabia, sin embargo, los impuestos fiscales son mucho menores que en Gran Bretaña, así que decidieron aplazar el cobro de su salario hasta este año para poder tributar en el país árabe sin tener que pagar grandes impuestos en su país. La jugada no podría haber salido peor.

La salida de Henderson parece pactada por ambas partes, aunque no así su salario. En el Al-Ettifaq defienden que el jugador había decidido retrasar el cobro de su salario, así que su marcha implica que no cobrará jamás esa cantidad. Parece no importarle a Henderson, que está cada vez más cerca de salir del infierno árabe de donde se irá sin cobrar ni un solo euro.