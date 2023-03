"¿Garnacho? Si es uno de mis hijos, le pego"

Pipo Gorosito, entrenador de Colón, dirigió un polémico mensaje a Garnacho "Va a cometer equivocaciones porque tiene 20 años y es cuando tiene que hacerlo, es parte de la vida", expresó en TyC Sports

Néstor Gorosito, entrenador de Colón, acostumbra a ser polémico en muchas de sus manifestaciones. Y así lo demostró al criticar a Alejandro Garnacho por su actividad en las redes.

"Siempre tenés que darle prioridad al grupo, es lo más importante. Sacando a (Lionel) Messi, no hay otro Messi, el único diferente es él. Todos los demás son un poco mejor, un poquito peor, pero las reglas son claras y las tienen que cumplir todos, del jugador más chico al más grande, y el cuerpo técnico. Buscar respeto, tratar de traerlo para tu lado, que no haga locuras, yo no conozco jugadores que no se adapten no a través de un palo sino de convencerlo, mostrarlo qué es lo bueno y lo malo. Va a cometer equivocaciones porque tiene 20 años y es cuando tiene que hacerlo, es parte de la vida", expresó en TyC Sports.

El técnico reconoció que esta generación es distinta a la suya: "Hay que entender que es una generación diferente a la nuestra y que los chicos por hablar pelotudeces en internet tienen 70 millones de seguidores, no pagan en ningún lado, tienen autos alemanes, por hablar boludeces, es otra generación y me parece una pavada. Si es uno de mis hijos le pego con una mano abierta en el cogote, pero es así".

También se refirió a sus propias redes sociales: "Yo hablo por ahí en Twitter y escribo cosas cuando me da rabia algo que no comparto o me gusta resaltar cosas buenas, pero conmigo están fusilados si me putean o critican porque yo no miro nada y ni me entero. Por ahí mi hija me dice 'papi viste...' y no, no me digas nada porque no creo en eso, se arman hasta campañas presidenciales todas falsas, entonces no creo nada".