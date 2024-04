El fútbol español tiene un problema

Solo queda vivo en Europa el Real Madrid. El resto de equipos españoles, uno tras otro, han ido cayendo en sus respectivas competiciones. Los últimos, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, haciendo matemáticamente imposible que LaLiga tenga una quinta plaza por ránking en la próxima edición de la competición reina.

La mala temporada general de los equipos españoles en Europa ha hecho que el resto de ligas hayan ampliado demasiado su distancia en el ránking UEFA. Italia, con 18.428 puntos, domina la tabla. Alemania es segunda con 17.214. Inglaterra, tercera, suma 16.750. España no aparece hasta el quinto puesto con 15.062. Ni aunque el Madrid gane los dos partidos de semifinales ante el Bayern de Múnich y salga vencedor en la final de Wembley el próximo 1 de junio.

BATACAZO EN LOS CUARTOS DE CHAMPIONS

Había cinco equipos españoles en la fase de grupos, de los cuales tres se colaron entre los ocho mejores de Europa. Ahora, solo queda uno entre los últimos cuatro supervivientes. El Sevilla fue el primero en decir adiós. Lo hizo como último del Grupo B (Arsenal, PSV Eindhoven y Lens), sumando la triste cifre de 2 puntos. Evidentemente, quedaron fuera de cualquier competición europea, y no cayeron ni a Europa League, su torneo predilecto.

La Real Sociedad arrancó muy bien en el torneo, pero se despidieron en los octavos de final. Líderes en el Grupo D (Inter de Milán Benfica y Salzburgo), los de Imanol Alguacil no pudieron con el poderoso PSG de Luis Enrique, el verdugo del Barça de Xavi (4-1 en el global).

El Atlético de Madrid quedó en lo más alto de su particular tabla, la del Grupo E (Lazio, Feyenoord y Celtic). Completaron unos grandes octavos, aniquilando al impresionante líder de la Serie A, el Inter de Milán, con una gran remontada en el Metropolitano, que se decantó en la tanda de penaltis (3-2 en el global). El Borussia Dortmund les cerró la puerta de las semifinales tras un pobre partido en el Signal Iduna Park (5-4 en el global).

El Barça también terminó en primera posición en su respectivo grupo, el H (Oporto, Shakhtar y Antwerp). Con alguna duda de más, se 'cargaron' al Nápoles en octavos (4-2 en el global), pero el PSG los eliminó en los cuartos con una vuelta muy dura en Montjuïc, marcada por la expulsión de Araujo en la primera parte, que no hizo justicia al gran partido de los de Xavi en el Parque de los Príncipes (6-4 en el global).

Los jugadores del Barça se dirigieron a la afición blaugrana tras caer eliminados contra el PSG en los cuartos de la Champions / Valentí Enrich

El único superviviente, el Real Madrid, cumplió como es debido en el Grupo C (Nápoles, SC Braga y Union Berlín). Pleno de victorias y directos a octavos, donde superaron al RB Leipzig con alguna complicación (2-1 en el global). En cuartos, tras un partido agónico en el Etihad, en el que consiguieron mandar la eliminatoria a la tanda de penaltis tras 120 minutos en los que fueron claramente superados por los de Guardiola, lograron el billete a semifinales y destacarse como el único cuadro español con vida en Europa. En semifinales se enfrentarán al Bayern de Múnich.

Desde que se marcharon Cristiano Ronaldo y Leo Messi de LaLiga, en 2018 y 2021, respectivamente, solo el Real Madrid ha sido capaz de ganar una Champions League, la de 2021/22, contra el Liverpool (1-0). Desde la temporada 2018/19 no ha habido ningún otro finalista español. El Barça jugó dos años consecutivos la Europa League y hacía un listro que no llegaba a unos cuartos de final. El Atlético de Madrid no alcanza unas semifinales desde la campaña 2016/17. Un claro bajón que solo ha logrado 'maquillar' el Real Madrid.

DRAMA EN LA EUROPA LEAGUE

La Europa League ha salvado un poco el papel de los equipos españoles en los últimos años. Tomando también el curso 2018/19 de referencia, el Sevilla en dos ocasiones (2019/20 y 2022/23) y Villarreal (2020/21) fueron capaces de ganar la competición. Es decir, tres de las últimas seis ediciones ha tenido campeón español. Sin embargo, esto no esconde el drama de esta temporada.

El Betis fue una decepción total. No pudieron superar ni la fase de grupos. Acabaron terceros en el Grupo C (Rangers, Sparta Praga y Aris Limassol) y cayeron a la Conference League. Un escenario que explica el golpe de realidad fue la mala elección que hizo el club en la inscripción de jugadores para la competición.

En los torneos europeos, la UEFA exige dar de alta a un mínimo de cuatro jugadores formados por el propio club, pero el Betis, en el primer equipo, solo tenía a un futbolista que cumpliera con los requisitos, Rodri. Así que se vio obligado a inscribir a tres jugadores del filial para cumplir con la normativa y, evidentemente, dejar a tres futbolistas del primer equipo sin inscribir. Chadi Riad fue uno de los 'sacrificados', que ha firmado una temporada para enmarcar.

El otro representante español fue el Villarreal, campeón ante el Manchester United el curso 2020/21. Terminó líder en el Grupo F, por delante del Rennes, el Maccabi Haifa y el Panathinaikos, pero la aventura del submarino amarillo se hundió en los octavos ante el Olympique de Marsella.

El Marsella se 'cargó' al Villarreal en la Europa League / EFE

Un contundente 4-0 en el Vélodrome dejó en nada el 1-3 de la vuelta en La Cerámica. Los de Marcelino lograron emocionar a sus aficionados, que por momentos creyeron en una posible remontada. A diferencia de en la Champions, en la Europa League ya no hay acento español.

LA CONFERENCE LEAGUE TAMPOCO SE SALVA

La tercera edición de la Conference League arrancó sin ningún equipo español. Osasuna, tras el lío sobre si podían participar o no, finalmente no superó la fase de clasificación para acceder a la fase final. El Brujas se lo 'cargó' negándole la ilusión de participar en competición europea.

De este modo, el único representante que ha tenido España en el torneo de bronce de la UEFA ha sido el Betis, que accedió directamente a los dieciseisavos de final tras quedar tercero en su grupo de la Europa League, pero se fueron a la primera de cambio ante el Dinamo de Zagreb (2-1 en el global).

El Dinamo Zagreb pasó por encima del Betis en la Conference League / EFE

La Conference League existe desde la temporada 2021/22. La Roma de Mourinho se convirtió en el primer campeón del torneo. Ningún español ha ganado ni ha participado en una final. Este año, ya sin representantes españoles, más de lo mismo.