¡Escándalo de Arturo Vidal! Denunciado tras fotografiarse mientras conduce

Arturo Vidal sigue dejando imágenes controvertidas. El actual jugador de Colo Colo presentó, nuevamente, una escena polémica. A través de su Instagram, el exblaugrana se fotografió mientras conducía. Una acción que no ha pasado desapercibida por la ONG 'No Chat'. La asociación sin ánimo de lucro denuncia que el chileno ha infringido las normas de tráfico.

Vidal publicó en sus redes sociales dos fotografías en las que se mostraba al volante mientras registraba el momento. En una publicación, se muestra como el chileno conduce a 100Km/h y en la otra un 'selfie' mientras va por carretera en la que escribe 'hoy me levante más hijo de puta que nunca'.

Unas publicaciones que no han pasado desapercibidas por la ONG 'No Chat', encargada de denunciar cualquier irresponsabilidad al volante. La asociación publicó un tuit en el que confirmaba que interpondría una denuncia: "Es la SEGUNDA VEZ en menos de un mes que aparecen denuncias en contra del jugador de Colo Colo, Arturo Vidal, por infringir la #LeyNoChat y mostrarlo en sus redes sociales. La dirigencia del club no puede tolerar que un deportista, referente de miles de personas, actúe de esta forma."

"LEY NO CHAT"

La asociación expresa que el jugador de Colo Colo infringe la 'Ley No Chat'. Esta ley chilena dictamina que lo realizado por Arturo Vidal es delito: "La Ley No Chat (Ley N.º 21.377) prohíbe la conducción de un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital que no venga incorporado de fábrica en él. Eso incluye acciones como llamadas telefónicas, envío de mensajería, envío de correos, manipulación de un GPS, entre otros. En caso de que el dispositivo no venga incorporado de fábrica en el vehículo, se autoriza su manipulación solamente a través de un equipo de manos libres, según las especificaciones que determine el reglamento".

No es la primera ocasión que Vidal protagoniza un escándalo como este. El chileno sufrió en 2015 un accidente de coche en el que dio positivo en el control de alcoholemia.