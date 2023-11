El entorno de Neymar desmiente las acusaciones del exmédico del PSG

Éric Rolland aseguró en 'L'Equipe' que el brasileño firmó lesionado en 2017 La decisión del PSG habría sido no operar al jugador para no bajar el 'suflé' generado con su fichaje

En Francia todavía no se han olvidado de Neymar, a pesar de que el brasileño ya es desde hace varios meses jugador del Al-Hilal saudí. Según explicó un exmédico del PSG en declaraciones a 'L'Equipe', el atacante habría firmado por el club galo en 2017 estando lesionado, información que el entorno de Neymar ha negado categóricamente a SPORT.

Según relató al citado medio Éric Rolland, en aquel momento parte del cuerpo médico del PSG, al club francés le constaba una supuesta fractura de estrés de Neymar en el quinto metatarsiano. Dicho percance se habría detectado en la protocolaria revisión médica pero la decisión habría sido la de no operar para no bajar el 'suflé' generado con su fichaje. El PSG había dado el golpe pagando la cláusula de 222 millones de euros al Barça y la entidad pensó que no se podía pinchar el globo con un quirófano que mantendría a Neymar alejado de los terrenos de juego un par de meses como mínimo.

"Quizá deberían haberlo operado..."

“¿Si esta fractura por estrés se vio durante los exámenes que precedieron a su fichaje, cuáles eran las posibilidades de que disponía entonces el PSG? “Quizás deberían haberlo operado. Pero a veces estas fracturas por estrés no empeoran y no requieren intervención", comentó.

Consultadas por SPORT, fuentes cercanas al jugador han desmentido categóricamente la información y aseguran que Neymar estaba en perfecto estado cuando dejó el Barça para comprometerse con el PSG.