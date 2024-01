Se encienden las alarmas con Gabriel Jesus

Mikel Arteta confirmó en rueda de prensa que Gabriel Jesus no jugó en la FA Cup ante el Liverpool por problemas físicos. La gravedad del problema no está clara todavía, aunque el técnico confirmó que es algo en la rodilla. No obstante, todavía hay esperanzas de que no sea una lesión a largo plazo.

"Tenía un poco de dolor en la rodilla. Le hicimos un escáner que muestra algo", afirmó el entrenador del Arsenal. "Esperamos que no sea algo grave. Es la misma rodilla en la que tuvo una lesión, así que no podíamos correr ningún riesgo".

A falta de más exámenes para confirmar la gravedad de la lesión, parece que el Arsenal no podrá contar con su delantero al menos unos partidos. Gabriel Jesus ha firmado una temporada por debajo de lo esperado hasta el momento, anotando siete goles y dando tres asistencias en 21 partidos entre todas las competiciones.