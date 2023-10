Eddie Howe, ¿opción para Inglaterra?

El técnico del Newcastle ha sido vinculado con la selección inglesa El inglés quiere consolidar su proyecto en St James' Park

La temporada pasada de Eddie Howe, dirigiendo al Newcastle United, no ha pasado desapercibida ni en su propio país, Inglaterra. El técnico británico ha comenzado a ser vinculado con una selección que desde el 27 de septiembre de 2016 comanda Gareth Southgate.

Southgate, después de las actuaciones de Inglaterra en los últimos campeonatos, se ha ganado terminar su contrato (finaliza en 2024). Sin embargo, Debbie Hewitt (presidenta de la Federación Inglesa) ya busca alternativas para suplirlo en un futuro, ya que se da por hecho que no seguirá al mando de la selección tras la Eurocopa de Alemania.

Gareth ha estado cuestionado durante toda su andadura en el cargo y, salvo giro radical, será otro técnico quien dirija una generación de futbolistas que aspira a cosechar éxitos colectivos. Los resultados que está sacando Eddie con los 'magpies', metiéndolo en Champions League y liderando un grupo donde está el PSG, ha llamado la atención de las altas esferas de la federación.

UEFA Champions League - Newcastle United vs PSG | EFE

Es por ello que el nombre de Eddie Howe no ha tardado en sonar para hacerse con un cargo que, a día de hoy, no se plantea asumir. El propio entrenador, según 'The Telegraph', tan solo tiene en mente consolidar su proyecto en el Newcastle United.

St James' Park, por ahora, podrá seguir disfrutando del director de un equipo que busca codearse con los clubes más grandes de Europa y, además, quiere formar parte del 'Big Six' de la Premier League.

Esto ha hecho que Debbie Hewitt empiece a buscar otras opciones para poder plantearles esta posibilidad, como es el caso del galés Steve Cooper (entrenador del Nottingham Forest) y el ex entrenador de Brighton y Chelsea, Graham Potter.