Deschamps confirma el conflicto Mbappé-Griezmann

El seleccionador 'bleu' indicó en rueda de prensa que "tuve discusiones, no voy a entrar en detalles" Deschamps eligió a Mbappé como el nuevo capitán de la selección tras Lloris, algo que no sentó especialmente bien a Griezmann

Antoine Griezmann no se tomó demasiado bien que Didier Deschamps eligiera a Kylian Mbappé como el heredero de Hugo Lloris como primer capitán de la selección francesa. Por experiencia e importancia en la selección se veía ya como primer capitán, pero el seleccionador tenía otros planes para él. El delantero del Atlético mostró su cabreo ante Deschamps y Mbappé, pero finalmente aceptó la decisión.

Así lo ha confirmado el preparador galo en la rueda de prensa previa al duelo de mañana ante los Países Bajos, correspondiente a la fase de clasificación de la Eurocopa del 2024. Tal y como aseguró el de Bondy en la misma rueda de prensa, al final ambos acabarán remando en la misma dirección. Griezmann se queda como el segundo capitán.

"No voy a entrar en detalles. Ya sabéis cómo fue cronológicamente. Tomé la decisión el lunes por la noche. Kylian se ha acostumbrado a estar en este grupo por un tiempo. No estará solo. Está comenzando. Lo más importante es que no es una carga adicional para Kylian. Les puedo asegurar que Antoine, desde el lunes, está muy sonriente. Que estaba decepcionado en ese momento es legítimo. Pero eso se quedó ahí. Por lo que veo, todos tienen el mismo objetivo en relación con el grupo. Antoine es segundo capitán, tiene un papel importante como siempre lo ha tenido. Está radiante, ya sea en las sesiones o en la vida del grupo", indicó Deschamps.

Sobre ser capitán de Francia, algo que el seleccionador conoce de primera mano, aseveró que "ser capitán de la selección de Francia es una responsabilidad, pero Kylian, cuando está en el campo, piensa en lo que tiene que hacer en el campo. Es algo natural. No hay ningún consejo que darle, Kylian lo sabe".