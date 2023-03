Mbappé: "Hablé con Griezmann y estaba decepcionado"

"Le dije que yo habría tenido la misma reacción, es quizás el jugador más importante de la era Deschamps", aseguró el de Bondy en rueda de prensa Griezmann se molestó después de que Deschamps decidiera darle el brazalete de capitán a Mbappé

La sangre finalmente no llegará al río, pero a Griezmann no le ha hecho ni pizca de gracia que Didier Deschamps optara por entregarle el brazalete de capitán a Mbappé en vez de confiar en su experiencia y 'status' en la selección francesa. Tras Lloris, Antoine estaba llamado a ser el nuevo capitán general de 'les bleus', pero el seleccionador ha elegido a la otra gran estrella.

Horas después de que saliera a la luz el malestar de Griezmann con la decisión de Deschamps, Kylian Mbappé ha acudido a la rueda de prensa previa al duelo de mañana ante los Países Bajos y ha defendido por encima de todo la postura y el cabreo de su compañero de selección. Cree que es normal que Griezmann esté molesto, pero ambos acabaran remando en la misma dirección.

"Hablé con Antoine, estaba decepcionado y es comprensible, es una reacción que se puede entender. Le dije que yo habría tenido la misma reacción, es quizás el jugador más importante de la era Deschamps. No soy su superior. Estaremos de la mano, él y yo, para intentar que esta selección francesa reine a nivel mundial. Si tiene algo que decir frente al grupo, me siento y escucho. No debemos cerrarle la puerta a nadie. Todos somos libres de expresarnos", indicó Mbappé.

Sobre su nueva capitanía, el de Bondy indicó que "cada uno es capitán según su personalidad. Yo no soy como Hugo (Lloris), Hugo no es como yo. Cuando el seleccionador viene a verte, dices que sí. No pensé que iba a ser capitán. El lunes hablamos y el entrenador me preguntó si estaba tentado. Un buen capitán es alguien centrado en el equipo, unificador. La primera semana fue bien, me felicitaron muchas personas, mi semana ha sido bonita. Quiero volverme hacia los demás, dar a los demás la oportunidad de expresarse".