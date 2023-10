La joya 'robada' a Guardiola que está resucitando al Chelsea

Los 'blues' pagaron 50 millones de euros por Cole Palmer en verano y está llamado a ser la 'nueva perla inglesa' "Llevaba quince años en Manchester y no conocía nada más. Me senté en el auto y me dije, tienes que ir a Londres", relata el ahora jugador del Chelsea

Cole Palmer es la nueva promesa del futbol inglés. Con tan solo 21 años, está siendo una de las pieza clave en los últimos encuentros del conjunto londinense: 1 gol y dos asistencias en sus últimas 3 titularidades. El exjugador del Manchester City estaba destinado a triunfar bajo las órdenes de Pep Guardiola, pero en el cierre de mercado, todo se torció: fichó por el Chelsea por 42,5 millones de libras (50 millones de euros).

Cole Palmer ha resucitado al equipo de Pocchetino. El Chelsea ha ganado los 3 partidos que el joven inglés ha iniciado esta temporada. Sin él, los 'blues' solo han logrado sumar 2 victorias en 7 partidos. En su último encuentro, anotó de penalti el gol que ponía por delante a su equipo (1-2). También dio una asistencia y se marchó ovacionado. Fue clave en la victoria de su equipo ante el Burnley (1-4).

Pocchetino le ha dado la titularidad en los últimos 3 encuentros, tanto en la banda como de enganche. El rendimiento del jugador ha sorprendido a todo el mundo, incluso al propio entrenador argentino: "Cole Palmer me sorprendió cuando llegué porque era el día antes de que se cerrara el mercado de fichajes, la forma en que lee las situaciones y los partidos... wow". “Puede ser el jugador que pueda vincularse con sus compañeros, tiene una gran personalidad y un gran talento”, aseguraba tras el partido.

El centrocampista ofensivo pasó por todas las etapas en la Academy hasta convertirse en capitán de la selección sub-18 la temporada 2019/20. Su rendimiento hizo que Pep lo convocara con el primer equipo y fue ganando muchos minutos de juego durante la 2022/23, sobre todo en partidos de FA Cup. En la copa pudo disfrutar de más minutos y anotó goles decisivos para salvar a su equipo. En Premier, sin embargo, no logró marcar en su etapa en los cityzen.

En tres temporadas con el primer equipo ya pudo sumar títulos a su palmarés: la Premier, la FA CUP y finalmente la Champions la temporada pasada.

Tras un año estelar y con los elogios constantes de Pep, Cole Palmer se consolidó en el primer equipo. El jóven inglés cogió confianza y cada vez más minutos. Fue clave en las Supercopas: marcó contra el Arsenal (1-1) en la Community Shield y anotó el tanto que forzó los penaltis contra el Sevilla (1-1) en la Supercopa de Europa.

Ahora en el Chelsea, el jugador ha asegurado haber acertado con su elección del Chelsea: "Me gusta jugar allí. Hay muchas responsabilidades adicionales y tengo que trabajar en partes de mi juego en las que necesito mejorar para poder llevarlo al siguiente nivel. No pensé en el precio. Solo quiero ir y disfrutar del fútbol. El Chelsea explicó el proyecto y me gustó. Siento que puedo tener un impacto. Espero poder volver pronto con los chicos de la academia del City, el personal todavía está allí y ha estado conmigo desde que tenía seis años. Verlos sería agradable. Luego, cuando juguemos contra el City en Stamford Bridge y el Etihad, podré despedirme adecuadamente y decir gracias."

El 1 de setiembre, todo se torció. Cole Palmer tomó la decisión de abandonar Manchester para buscar más minutos en Londres. Quería consolidarse como titular en la Premier en un proyecto como el del Chelsea, un proyecto billonario que alcanzó la cifra de 480 millones de euros en fichajes en el cierre de mercado.

El Chelsea pagó 40 millones de libras fijos y otros cinco en variables, unos 52 millones de euros. Era mucho dinero. Incluso para el Manchester City.

El equipo de Stamford Bridge puso la guinda a su mercado con su última incorporación del verano: "Cole Palmer, confirmed"!

Cole Palmer has completed medical tests as new Chelsea player — plan confirmed. 🚨🔵 #CFC



Documents being signed between the two clubs and now up to player side — then official statement.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/JBfhCbvI8h