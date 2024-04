La caída libre de Lingard: de ofrecerse al Barça a vivir un 'infierno' en Corea del Sur

En el fútbol, tu carrera puede tomar un giro de 360 grados cuando menos te lo esperas. Y en repetidas ocasiones, puedes pasar de estar en lo más alto, a vivir un auténtico 'infierno'. Jesse Lingard, que se ofreció al Barça el pasado mes de enero, no está disfrutando de su 'experiencia' en Corea del Sur.

Jesse Lingard reunía todas las condiciones necesarias para triunfar en el Manchester United. Criado en sus categorías inferiores, y con varias cesiones por el camino, estaba considerado una de las grandes promesas de la última década. Habitualmente situado en la mediapunta, porque también se le ha visto de extremo, se apuntó un total de 35 goles y 20 asistencias en 232 partidos con la camiseta 'red devil'.

Jesse Lingard, celebrando un gol ante el Tottenham en la FA Cup en la temporada 17/18 / EFE

Pero su marcha al Nottingham Forest en el verano de 2022, donde apenas contribuyó con dos tantos y dos asistencias en 20 partidos, y que estuviera más de medio año sin equipo - de julio de 2023 a febrero de 2024 - han ido apagando su carrera poco a poco. Tanto que después de estar relacionado con varios equipos en el pasado mercado invernal, entre ellos el Barça, y entrenar con el West Ham o el Al-Ettifaq, puso rumbo al FC Seoul surcoreano.

UN CONTRATO TENTADOR

En su llegada, fue recibido como un auténtico héroe. Y a través de sus redes se le pudo ver muy feliz y satisfecho con su decisión de afrontar un nuevo reto lejos de Inglaterra. Eso sí, su aventura incluía un contrato bastante atractivo por lo que respecta a lo económico.

El rotativo 'The Sun' desveló los detalles de su ficha y se pudo saber que a la semana, ganaría algo más de 20.500 euros, lo que significa que al año ingresaría más de un millón de euros. Sin embargo, son unas cifras que se alejan del sueldo que llegó a tener en la Premier League.

Tuvo un breve y discreto paso por el Nottingham Forest, donde apenas marcó dos goles y dio dos asistencias en 20 partidos / EFE

TOQUE DE ATENCIÓN

Pero lo que se presentaba como un destino con menor exigencia para poder ir pensando en una retirada, se está pareciendo más a lo que sería una pesadilla. Debutó el pasado 2 de marzo ante el Gwangju, que terminó en derrota para los suyos (2-0), y apenas ha jugado dos partidos más.

No se vistió de corto ante el Gangwon (1-1) por una lesión de rodilla, y su técnico, Kim Gi-dong, fue muy crítico con su actitud. "He estado pensando mucho en quitar a Jesse. No creo que un jugador que no corre durante unos minutos sea un jugador de fútbol".

La cuestión es que Lingard todavía no ha estrenado su casillero personal. No ha marcado ningún gol ni dado ninguna asistencia desde que se encuentra en Seúl. Y apenas ha sido titular en un partido de los tres que ha disputado. Su equipo es octavo con cinco puntos y está en puestos de descenso a segunda división, aunque está empatado a puntos - cinco - con el Daejeon e Incheon.

Y su entrenador no ha dudado en darle un toque de atención, para que trate de pulir una actitud que le ha ido lastrando durante toda su carrera. "Si crees que tienes que jugar por tu nombre, ¿por qué no contratamos jugadores retirados?”.