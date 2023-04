¡Unos árbitros se emborrachan en el vuelo, discuten con los pasajeros e intervine la policía en su llegada!

Escándalo en Grecia con los árbitros polacos designados para el enfrentamiento entre AEK y Aris de la cuarta jornada de los playoff de la Stoiximan Superliga Alcohol, altercados físicos con los pasajeros e intervención policial han sido los protagonistas de un vuelo inusual dirección a Grecia

El enfrentamiento entre AEK y Aris de la cuarta jornada de los playoff de la Stoiximan Superliga griega no será dirigido por los árbitros polacos previamente designados, Pawel Raczkowski, Radoslav Siecka, Adam Kupcik y el VAR Krzysztof Jakubik, después del escándalo protagonizado en el avión de camino a Grecia: alcohol, altercados físicos con los pasajeros e intervención policial.

Se ha hablado mucho de Raczkowski en los últimos días, tras una decisión durante el partido entre Lech y Pogoń (2-2) que causó mucha controversia al no expulsar a un jugador previamente apercibido y amonestado con una tarjeta amarilla. Tras la polémica, el colegiado polaco no fue designado para dirigir ningún partido en la jornada de Semana Santa. Pero no fue un castigo por su error. Raczkowski fue invitado a dirigir un importante partido de la liga griega entre el AEK Atenas y el Aris Salónica. Una invitación que también recibió Del Cerro Grande, que arbitrará el derbi entre el Pantathinakios y el Olympiacos.

Los informaron los medios griegos, los árbitros polacos en el avión consumieron grandes cantidades de alcohol y fueron agresivos con los demás pasajeros. Incluso hubo una pelea. La bronca, según estos relatos, también estalló en el aeropuerto, cuando uno de los árbitros supuestamente escupió a un griego, con el que había discutido previamente sobre los aires. La policía intervino en la sala de llegadas y también apareció un emisario de la federación local, que trató de suavizar la situación, tal y como informa el medio local SDNA.

Unos incidentes que desmienten los propios árbitros protagonistas, los cuales culpan a dos aficionados griegos del Pantathinakios que hablaban polaco y que les amenazaron, escupieron y atacaron.

Según las informaciones facilitadas por periodistas griegos, el caso ha sido denunciado a la policía esta mañana por el hijo de las posibles víctimas del incidente, y los colegiados polacos tendrán que comparecer ante la justicia.

Ahorta, tras el escándalo del viaje por los aires y con la disputa de la cuarta jornada de los playoff de la Stoiximan Superliga griega, Raczkowski, sus asistentes Radosław Siejka y Adam Kupsik, y el árbitro VAR Krzysztof Jakubik no arbitrarán este partido y serán remplazados por colegiados locales.