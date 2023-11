Arabia Saudí anuncia un último ‘Messi vs Cristiano’

Inter Miami y Al Nassr se enfrentarán en la Riyadh Season Cup en febrero de 2024 junto al Al Hilal Servirá de pretemporada para el argentino, ya que la MLS comenzará a finales de febrero o principios de marzo

The Last Dance. Así anunció Turki Al-Sheikh, dueño del Almería y presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí, el que será el último enfrentamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El duelo entre el Inter Miami y Al Nassr será en febrero de 2024 en la Riyadh Season Cup, un torneo en el que también participa el Al Hilal, equipo de Neymar Jr.

“El último baile. Un partido histórico que reúne a las leyendas del fútbol Ronaldo y Messi. Inter de Miami juega contra Al-Nassr en la Riad Season Cup. En el Kingdom Arena, febrero de 2024”, publicó el propio Turki Al-Sheikh a través de su cuenta oficial de X. Sin fecha concretada aún, el torneo está programado para llevarse a cabo durante la primera semana de febrero de 2024, con la participación de las estrellas de todos los clubes involucrados, pero con el cartel del astro argentino ante el luso como gran nombre.

The Last Dance

مباراة تاريخية تجمع أساطير كرة القدم رونالدو و ميسي



نادي انتر ميامي يلعب ضد نادي النصر في بطولة كأس موسم الرياض… ⚽❤️🇸🇦



في المملكة ارينا 📌 Feb 2024



It's the last dance of football greatness! 🏆

Ronaldo vs Messi clash on the pitch.



