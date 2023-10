El abogado de Benzema estalla tras la petición de pérdida de la nacionalidad: "Es la Alemania Nazi"

Hugues Vigier, abogado de Karim Benzema, aseguró en 'Apolline Matin' en RMC de Francia que las acusaciones del gobierno francés son falsas: "Estamos considerando denunciar" El futbolista del Al-Ittihad fue acusado de tener "vínculos notorios" con la organización terrorista 'Hermanos Musulmanes'

“Es la Alemania nazi”. Así respondía Hugues Vigier, abogado de Karim Benzema, a la petición del senador de pérdida de la nacionalidad del exjugador del Real Madrid.

Vigier atendió al diario francés 'Apolline Matin' en RMC para negar que su cliente tenga relación con 'Hermanos Musulmanes', la organización que es considerada terrorista en varios países con la que le vinculó Gérald Darmanin, ministro de Interior de Francia.

En tiempos especialmente delicados en lo que a terrorismo se refiere, este tema ha tenido un gran calado en Francia. De hecho, una senadora gala ha llegado a pedir que se le retiren tanto la nacionalidad francesa como el Balón de Oro al ahora delantero del Ittihad.

"Si las declaraciones del ministro de Interior son ciertas, debemos considerar sanciones contra Karim Benzema. Una sanción inicialmente simbólica sería retirarle el Balón de Oro. Por último, debemos solicitar la pérdida de la nacionalidad. No podemos aceptar que una persona francesa, conocida internacionalmente, pueda deshonrar e incluso traicionar a su país de esta manera", aseguró Valérie Boyer en un comunicado de prensa.

Tras estas declaraciones, Hugues Vigier, abogado del futbolista francés, ha estallado en su visita al Apolline Matin en RMC de Francia.

"Leí en alguna parte que ella (la senadora Valérie Voyer) escribió que tenía doble nacionalidad. Es solo francés y nunca pidió ni quiso tener la nacionalidad argelina. Su madre es francesa. Considerando la pérdida de la nacionalidad para los nacionales nativos, si nos remontamos a la historia, ¡es la Alemania nazi! Aquí es donde estamos hoy en esta carrera por superar a la extrema derecha y a sus propuestas calamitosas. Benzema está en medio de esto, instrumentalizado con todo lo que es y lo que representa, es infernal."

Vigier comparó la petición de retirada de nacionalidad con el régimen de la Alemania Nazi. Muy indignado, respondió de forma contundente a todas las acusaciones lanzadas por el ministro del Interior de Francia sobre su cliente, Karim Benzema.

Gérald Darmanin afirmaba el lunes por la tarde que Karim Benzema tenía "vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes".

"Es un disparate lo que dice el Ministro. ¿Pero de qué estamos hablando? Se le acusa de estar vinculado a los Hermanos Musulmanes. Eso se apoya, eso está demostrado, los Hermanos Musulmanes son una organización, hay personas que la integran, díganos cuándo y cómo estuvo en contacto con algunos de ellos. Lo que dice el ministro es una tontería."

