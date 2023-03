Presentado el primer álbum de fútbol femenino

La Liga F y Panini presentaron la primera colección oficial de cromos de la Liga Profesional de Fútbol Femenino La colección cuenta con los cromos de todos los escudos, las plantillas, técnicos y las jugadoras habituales de cada equipo de la Liga F

PANINI y Liga F han presentado este martes la primera colección oficial de cromos de la Liga Profesional de Fútbol Femenino, en una acto en el que Lluís Torrent, director general de Panini en España S.A., y Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F, dieron a conocer todos los detalles de este álbum exclusivo.

La presentación, que estuvo conducida por el periodista Felipe del Campo, contó con la presencia de las jugadoras de la Finetwork Liga F: Gabi Nunes, del Madrid CFF y Cinta Rodríguez, del Atlético de Madrid, protagonistas del primer álbum de fútbol femenino.

Durante el acto, la presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, calificó el evento como un día histórico: “Hace tan solo unos meses, PANINI y Finetwork Liga F nos dimos la mano para hacer la primera colección de fútbol femenino y esto supone hacer historia. No es solo un álbum, para mí y todos los que estáis en este camino del fútbol femenino significa mucho más, significa cumplir un sueño. Esto sucede gracias a muchas personas que llevan todo este tiempo luchando y superando barreras para conseguir este hito. Este álbum supone algo histórico para las jugadoras, para las niñas, que sueñan con ser futbolistas, para los niños y para los nuevos seguidores, porque se trata de ir sumando con aquellos que se van fidelizando con el fútbol femenino”.

Beatriz Álvarez quiso hacer alusión a unas invitadas muy especiales: “Hablando de esas raíces, quiero hacer una mención especial a María Vázquez y a sus tres hijas que hoy nos acompañan. María logró, por la ilusión de sus hijas, hacer cromos y un álbum cuando todavía no existían medios, cuando no había una Liga profesional y queríamos que en un día tan ilusionante tenían que estar presentes”.

“En ocho meses de vida hemos hecho un camino lleno de hitos y de historia y aún queda mucho por conseguir. Dar las gracias a Lluís Torrent y a todos los que nos acompañáis día a día y nos ayudáis a engrandecer la Liga Femenina”, concluyó.

A sus palabras se unieron las del director general de Panini en España S.A., Lluís Torrent: “Llevo muchos años dirigiendo PANINI en España y en Portugal, y gracias a esta trayectoria he realizado muchos de estos actos, pero ninguno como este. A mi equipo y a mí nos hace una gran ilusión esta primera colección monográfica dedicada a una liga femenina. Hemos hecho otras participaciones donde hubo futbolistas femeninas, pero no era una Liga Nacional como estamos presentando. Cuando hicimos el acuerdo a finales del año pasado no creía que hubiese tiempo para sacarlo. En dos meses se ha hecho un trabajo enorme gracias al equipo de PANINI y de la Liga Femenina, porque gracias a ello, este álbum ha podido salir a la luz. Ahora solo queda abrir sobres, coleccionarlos y hacer historia, porque aquellos que lo tengan luego ‘chulearán’ por tener en sus manos la primera colección femenina”.

Las protagonistas del álbum también quisieron dar sus impresiones, la jugadora del Madrid CFF, Gabi Nunes, se mostró “muy contenta porque es un gran paso para el fútbol femenino. Cuando era niña hacía muchas colecciones y hoy tengo un cromo mío. El fútbol femenino crece cada vez más y para nosotras es un día histórico. Abrir un cromo tuyo es muy divertido y entre nosotras nos los cambiamos”.

La delantera brasileña también habló sobre su dedicación por este deporte: “Toda mi familia juega al fútbol, mi madre, mi tía, mi hermano fue profesional, mi padre juega hasta hoy. Es una pasión que va conmigo desde niña y es un sueño jugar en España, junto a las mejores jugadoras”.

La futbolista del Atlético de Madrid, Cinta Rodríguez, reveló su pasión por las colecciones de cromos: “Desde los 5 años, coleccionaba al masculino y soñaba con hacerlo con el femenino y la casualidad que estoy yo dentro. Gracias a PANINI y a Liga F por hacer este álbum. Se ve la ilusión en los niños y niñas y también en los adultos. Yo también tengo esa sonrisa e ilusión por el álbum”.

Antes de finalizar el acto, Lluís Torrent entregó a ambas futbolistas el cromo de cada una de ellas a tamaño real para agradecer su presencia.

El acuerdo entre Panini y Liga F se extenderá inicialmente hasta la campaña 2026/2027 y la colección cuenta con los cromos de todos los escudos, las plantillas, los/las entrenadoras/es y las jugadoras habituales de cada equipo en busca de contribuir a la visibilización y reconocimiento de todo el trabajo realizado para conseguir la profesionalización como un hito para el deporte femenino español.