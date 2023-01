El fútbol femenino despierta Inglaterra

'Sold out' en Wembley para la 'Finalíssima' entre Inglaterra, campeona de Europa, y Brasil, campeona de América 40.000 tickets vendidos para el derbi londinense entre Arsenal y Chelsea de este fin de semana

El fútbol femenino en Inglaterra pasa por su mejor momento. Tanto la Barclays Women's Super Cup como el combinado nacional, cada día generan más audiencia y fanatismo. La liga es más competitiva y atrae a grandes jugadoras. Beth Mead, Sam Kerr, Ona Batlle o Vivianne Miedema, y un largo etcetéra de jugadoras internacionales forman parte de esta liga.

Inglaterra se hizo con la Eurocopa, disputando la final en Wembley delante de 87.192 espectadores, lo que registró un récord europeo para un partido de la selección femenina y para un partido de la fase final de la Euro tanto masculina como femenina. Tras este éxito, Inglaterra jugará la 'Finalissima' ante la selección de Brasil, la ganadora de la Copa América por octava edición de nueve disputadas justo un día antes que las británicas se hicieran con el trofeo europeo.

Esta primera edición de la 'Finalissima' ha llamado la atención de 90.000 aficionados. El partido se jugará en Wembley, en Londres, el próximo 6 de abril, cuando el estadio cumplirá 100 años. Aún faltan cuatro meses para este duelo, pero ya se han agotado las entradas y se podría registrar un nuevo récord.

ANOTHER SOLD-OUT WEMBLEY AWAITS... 🤩 Thank you! 👏 pic.twitter.com/CqdJEN6B0z

Este estadio ya ha acogido otros partidos en los que se han batido récords de asistencia. Es el caso de la derrota de Inglaterra ante Alemania en 2019, cuando asistieron 77.769 espectadores para un amistoso; y se rozó el récord el 7 de octubre de 2022, partido que las británicas ganaron ante las campeonas del mundo, Estados Unidos, delante de 76.893 espectadores.

El 14 de mayo de este año Wembley también albergará la final de la Vitality Women's FA Cup, un torneo que se disputa en la recta final de la competición liguera.

Clubes históricos como el Arsenal, Chelsea, Manchester City, United, Liverpool, West Ham, Tottenham, Everton, Leicester o Aston Villa (prácticamente todos los que tienen sección masculina) participan en la liga femenina. La rivalidad que existe en la sección masculina se traslada también a la de mujeres.

Este fin de semana el Chelsea, que es líder en liga, se enfrentará al segundo clasificado, el Arsenal, que se sitúa segundo en la tabla tres puntos por debajo y con un partido menos. Las gunners abrirán el Emirates Stadium para disputar el derby londinense, y ya se han vendido más de 40.000 entradas.

The London derby.



Emirates Stadium on Sunday.



More than 40,000 tickets sold ❤️