La surrealista declaración de Ivana Andrés después de cometer penalti sobre Mariona

El Barça se ha impuesto al Real Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España femenina. Las de Jonatan Giráldez no dieron opción al conjunto blanco y dominaron en el marcador desde los primeros compases. De esta manera, logran el billete para disputarse el título este sábado frente al Levante, que superó al Atlético de Madrid.

Las catalanas ya vencían 2-0 en el marcador en el cuarto de hora de encuentro y ampliaron la renta a tres goles antes del descanso, después de que Mariona transformase un claro penalti de Ivana Andrés sobre la propia futbolista del Barça.

La defensa del Real Madrid dio explicaciones tras finalizar el partido, asegurando que no era penalti y que la colegiada debería haber amonestado a Mariona. "En la acción del penalti, no la toco. Me da igual. Ni la rozo. Para mí es tarjeta amarilla. Han decidido eso y se respeta", ha explicado.

Por otra parte, el técnico del Real Madrid, Alberto Toril, valoró de la siguiente manera la segunda semifinal de la Supercopa de España femenina: "Lo primero, felicitar al Barça por la victoria. No ha sido igual que el partido de Liga, la primera parte se ha decidido por detalles: un córner, un penalti, alguna acción de Olga... El juego ha estado más equilibrado, hemos tenido alguna opción ante un grandísimo equipo. En el segundo tiempo hemos contenido más, pero nosotros menos acercamientos. El resultado es contundente, pero estoy contento por el esfuerzo de las jugadoras. Seguiremos intentándolo".