El 1x1 del Barça contra el Real Madrid

Nuevo clásico y la misma historia de siempre. El Barça se impuso con contundencia al Real Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España femenina. Las de Jonantan Giráldez no dieron opción al conjunto blanco y dominaron en el marcador desde los primeros compases. De esta manera, logran el billete para disputarse el título este sábado frente al Levante, que superó al Atlético de Madrid.

Con tan solo un cuarto de hora disputada, las catalanas ya vencían por 2-0 en el Estadio Municipal Butarque, gracias a los tantos de Mariona y de Salma. Ambas culminarían el encuentro con un doblete, el de la mallorquina, concretamente, de penalti.

A continuación, el 1x1 del FC Barcelona frente al Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España femenina:

La portería a cero no se explica sin su presencia. Las blancas no llegaron en exceso al área blaugrana, pero la central estuvo muy expeditiva. Dejó su lugar para la canterana Martina.

Nuevamente, en el eje central, salvó un balón al que no llegaba Cata Coll cuando el resultado era de 2-0, evitando que el Real Madrid se metiese en el partido.

7

Aitana Bonmatí, Centrocampista

Directora

Primer partido después de recoger el premio The Best y, a pesar de no ver puerta ni asistir, volvió a dejar claro por qué es la mejor. Todos los balones que pasaron por sus pìes salieron mejor. Fue relevada por Vicky López.