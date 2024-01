Giráldez: "Tiene mucho mérito marcarle cuatro goles al Barça"

Sorpresa en Lisboa. El Barça, por primera vez esta temporada, no ha ganado un partido. Y podría haberlo perdido si no hubiera marcado sobre la bocina Lucy Bronze. El cuadro de Jonatan Giráldez caía por 4-3 en el 95', pero la inglesa ha aparecido para salvar un punto en un partido intrascendente a nivel clasificatorio.

Desde el 1 de junio de 2021 (4-3 ante el Atlético de Madrid en otro encuentro irrelevante) que no encajaba el cuadro barcelonista cuatro tantos. No ha sido, para nada, un encuentro que Giráldez vaya a recordar de cara a estos últimos meses en el banquillo azulgrana.

El técnico gallego ha valorado el empate en tierras lusas. "Tiene mucho mérito marcarle cuatro goles al Barcelona", dijo en la rueda de prensa posterior al partido en Seixal, al sur de Lisboa, donde señaló que el Benfica se mereció la segunda posición del grupo y "seguramente" tendrán opciones de seguir avanzando en la competición.

El Barça celebra un tanto ante el Benfica en la Champions / AP

Giráldez descartó errores individuales en los goles que sufrió el Barça y no quiso comentar los posibles rivales que tendrán en cuartos de final. "A las cosas que no puedo condicionar no les dedico ni un gramo de energía", dijo el técnico, que insistió en que para ganar la Champions "tienes que ganar a los mejores equipos". Giráldez señaló que "queda tiempo" para los cuartos.

"Debíamos competir bien en la segunda parte, ha habido un tramo de desconexión. Estar clasificadas no debería afectar, porque es muy importante para nosotros mantener el ritmo competitivo", matízo el entrenador barcelonista.

SENSACIÓN AGRIDULCE EN EL BENFICA

En el lado benfiquista, satisfacción por lo bien que se ha competido ante el todopoderoso Barça. Pero amargura por haber estado tan cerca de ganar. Filipa Patâo, entrenadora del cuadro lisboeta, dijo en rueda de prensa que "nuestras caras lo decían todo. Nos fuimos con cierta frustración, porque jugar este partido contra el Barcelona es una señal de que el partido podría haber terminado de otra manera. Sin embargo, esto también es una señal para los cuartos de final. Este partido sirvió para trabajar esa fase y mostrar lo que vamos a hacer".