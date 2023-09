Giráldez: "Todo lo que hacemos es para conseguir buenos resultados y hacer disfrutar a la afición"

El técnico del Barça fue homenajeado con la medalla de plata por el Comité Gallego de Entrenadores (RFGF) por la gran temporada "Me hace mucha ilusión porque cuando vives fuera y te llaman desde tu propia casa para reconocer algo que hiciste me llena de orgullo"

Jonatan Giráldez recibió el viernes un homenaje por parte del Comité Gallego de Entrenadores de la Federación Gallega en el Auditorio Emilia Parzo Bazán, de Sanxenxo. De este modo, la RFGF le reconoció, con la medalla de plata, por su gran temporada al mando del FC Barcelona, con la consecución de la Liga, la Supercopa y la Champions.

"Ha sido muy emotivo, estoy realmente agradecido por todo el seguimiento de la pasada temporada, por los éxitos conseguidos. Que la Federación Gallega decida darme esta medalla de plat es algo que me hace muchísima ilusión, porque cuando vives fuera y te llaman desde tu propia casa para poder reconocer algo que hiciste a nivel profesional me llena de orgullo", dijo el técnico vigués en declaraciones para la RFEF.

Entrenador y gestor referente

"Para mí es extensible a cualquier ámbito de la vida y cualquier trabajo, se trata de intentar mejorar tu versión cada día, intentar aprovecharte de todas estas situaciones para que te puedan formar profesional y personalmente. Necesitas afrontar así el día a día, no quejarte mucho, ser proactivo, estar alegre, ser optimista, motivado y transmitir esta motiviacion a la gente que trabaja contigo. Y en el entorno en el que estamos, de máxima exigencia competitiva, necesitas estimular toda esta energía a las personas que trabajan contigo, tanto 'staff' como jugadoras. No se me ocurre otra receta para conseugir los objetivos", añadió.

Y también habló del rol de entrenador para regular las emociones del fútbol: "Tenemos que hacer de termoestato, hay veces en las que las emociones están por encima de lo que necesita el partido y hay que calibrarlas, es una de las labores más complejas que tiene el entrenador. Es necesario regular esas emociones de un partido tan exigente como una final de la Champions, para adaptarlas al plan de partido, para orientarlas a lo que cada jugadora tiene que hacer y evidentemente para ganar. Estamos en un club ganador y todo lo que hacemos en el día a día es con la intención de conseguir buenos resultados, de hacer disfrutar a la afición y darles motivos para que nos sigan viendo".