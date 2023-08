Soteras: "El Govern no es nadie para decirme si debo dimitir o no"

El presidente de la Federació Catalana de Futbol (FCF) ha respondido así a las declaraciones de la portavoz del Govern, Patrícia Plaj "No la conozco de nada, no sé ni quién es y, por lo tanto, no voy a decir nada de lo que ella diga ni pida a la FCF", dijo Soteras

El presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), Joan Soteras, ha afirmado este martes que el gobierno de la Generalitat de Catalunya "no es nadie" para decir si debe dimitir o no de su cargo, en alusión a las declaraciones de la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

Plaja urgió este martes al presidente de la FCF a dimitir al considerar que "no es la persona adecuada" para seguir al frente de esa institución tras sus posicionamientos iniciales sobre el caso Rubiales. "A la señora Plaja no la conozco de nada, no sé ni quién es y, por lo tanto, no voy a decir nada de lo que ella diga ni pida a la Federación Catalana de Fútbol", ha asegurado Soteras, quien ha recordado que "la FCF es un ente privado".

El pasado viernes, Soteras presentó su dimisión como vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras mostrar su apoyo a Rubiales alegando que eran “creíbles” sus explicaciones sobre lo sucedido con la futbolista Jennifer Hermoso y que el beso fue “consentido”, hechos que la jugadora desmintió posteriormente.

Preguntado por esta decisión, ha afirmado que el hecho de que Rubiales le apoyara en sus peores momentos al mando de la FCF influyó “fuertemente” en su primera apreciación, aunque posteriormente emitió un comunicado en el que ratificó que las conductas que se produjeron en la celebración de la final del Mundial femenino “no fueron las más correctas desde un punto de vista moral ni protocolario”.

“Él me ayudó mucho cuando aquí me masacraban vivo, pero a los dos días pensé que eso fue puntual”, ha apuntado Soteras, quien ha añadido que lo sucedido durante la celebración del Mundial “nunca debió ni debe producirse nunca más” y que dichas conductas “deben censurarse”.

Preguntado sobre la decisión de que Pedro Rocha releve en sus funciones a Rubiales, el presidente de la Federación Catalana de Fútbol ha reiterado que en la reunión extraordinaria del pasado lunes de las federaciones territoriales todos los presidentes apoyaron al nuevo máximo dirigente de la RFEF.

En cuanto a la situación del seleccionador femenino, Jorge Vilda, ha opinado que “deben haber unos cambios estructurales en la selección”, pero insistió en que “hay que revisar si, después de que hayan quedado campeonas del mundo, debe seguir al frente o no de la selección".

Y en este sentido, ha insistido: “Debemos estar encima de todo lo que pueda desestabilizar en este momento al fútbol femenino, y si alguna persona no debe estar allí, pues no debe estar allí”.

El presidente de la FCF ha desmentido que Rubiales le instara a vetar un partido amistoso de la selección catalana contra Venezuela que se iba a disputar durante la primera quincena de noviembre de 2022, una época en la que coincidían con dos partidos de la selección española contra Japón y Argentina. “Todo el mundo debe hacer memoria y, en ese momento, había problemas mucho más graves y, por eso, se suspendió”, ha puntualizado el dirigente del máximo organismo del fútbol catalán.