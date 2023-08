Soteras: "Lo de Rubiales me ha parecido esperpéntico"

Joan Soteras, presidente de la Federació Catalana de Fútbol, ha hablado para los micrófonos de 'RAC1' para analizar todo el lío con Rubiales y la decisión de hoy de las territoriales de pedir su dimisión Soteras también acudió a la famosa asamblea del pasado viernes en la que el inhabilitado presidente aseguró que no pensaba dimitir

Continúa (y lo que queda) el circo con la famosa inhabilitación de José Luis Rubiales como presidente de la RFEF. Tras el comunicado de las Federaciones Territoriales pidiendo la dimisión del de Motril, 'RAC 1' ha entrevistado a Joan Soteras, presidente de la Federació Catalana de Futbol.

Soteras estuvo presente el pasado viernes en la famosa asamblea en la que Rubiales aseguró que no iba a dimitir para sorpresa de todos. "No ha sido fácil ponernos de acuerdo todos los presidentes territoriales, pero lo hemos hecho. Tras lo ocurrido, Rubiales debe repensarse su decisión", ha asegurado el presidente.

"Es un tema totalmente de él si quiere dejarlo o no. Nosotros, las territoriales, le hemos pedido que dé un paso al lado, que dimita", ha explicado Soteras, que ha añadido que "no he hablado con él estos días".

"SE HA EQUIVOCADO GRAVEMENTE"

"Me parece esperéntico lo que ha pasado estos días. Se equivoca gravemente con sus actos, se sigue equivocando con sus declaraciones posteriores, luego pidiendo unas disculpas que no son tales, luego con una asamblea sin sentido", ha valorado.

"Piensa que si había allí 500 personas, 499 aplaudimos. Es así. Luego decidí renunciar a la vicepresidencia, que era lo que tocaba".

"Yo no soy quién para decidir si Vilda debe seguir o no, será responsabilidad del nuevo presidente. Eso sí, entiendo que las jugadoras no quieran venir a la selección. Lo que les pediría es que todas las jugadoras den ese punto de confianza al nuevo presidente y a la nueva junta gestora", ha terminado diciendo sobre la continuidad del seleccionador femenino.