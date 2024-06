El día que Modric pudo ser del Barça: la reflexión

Modric ha dadp muchas alegrías al madridismo / Efe

La selección debuta mañana en la Eurocopa ante la Croacia de Modric, que a sus 39 años sigue siendo líder y referencia de su equipo. Una larguísima y brillante carrera la suya, que bien pudo transcurrir en las filas del Barça si el club azulgrana hubiese tomado otra decisión hace diecisiete años. La historia se remonta al 21 de noviembre de 2007, partido Inglaterra-Croacia en Wembley con resultado final de 2-3 y una actuación magistral de un joven Modric, que a sus 22 años aún no había salido de su país.

O sea, el momento ideal para estos fichajes so pena de no pagar luego cantidades obscenas de traspaso. El Barça le tenía controlado; de hecho, en la grada estaban dos emisarios, Paco Martínez, campeón de la Recopa del 79, y Juan Martínez Vilaseca, que elaboraron un informe que no dejaba dudas: "Es un crack, hay que ficharlo".

No se le fichó. El que se lo llevó por 20 millones fue el Tottenham y en 2012 el Madrid pagó 42 millones para vestirle de blanco. ¿Qué paso? Pues que en el Barça estaban Xavi e Iniesta y podía pensarse que Modric no tenía sitio. Y no fue mal al principio, con el gran equipo de Guardiola, pero es evidente que en el inevitable cambio de ciclo siguiente el croata hubiese sido el rey. La historia ilustra la dificultad de la toma de decisiones en los fichajes.

¿Faltó valentía, perspectiva de futuro o ambas cosas a la vez? Fuera lo que fuese, episodios como este han de servir de reflexión y experiencia para situaciones futuras, como ahora es el caso de un Barça obligado a renovar su plantilla. Fichar bien es básico y fichar mal es la ruina. En esas estamos.