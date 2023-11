Los goles de Álex Pla y Adri Gené elevan al Europa

Los escapulados superaron al Terrassa en el Nou Sardenya (2-0) para afianzarse en la zona de play-off El Lleida Esportiu cedió el liderato después de perder ante el Formentera (1-0)

Victoria de oro del Europa ante el Terrassa (2-0) que afianza a los de Gràcia en la zona de play-off. El conjunto dirigido por Ignasi Senabre suma 21 puntos y ocupa la cuarta plaza del grupo 3 de Segunda RFEF, cinco puntos por delante del Sant Andreu, que ocupa la sexta posición.

El partido se vio marcado por la polémica expulsión de Neeskens pasada la primera media hora de juego. Los de Chus Trujillo protestaron con vehemencia la decisión del árbitro. El Europa no tardó en aprovechar su superioridad numérica y Álex Pla abrió la lata con un gran gol de libre directo en el minuto 36. Con un jugador más, el Europa no tuvo dificultades para dominar el juego y buscó el gol de la tranquilidad. No obstante, el conjunto egarense aguantó las embestidas locales y tuvo alguna ocasión aislada para empatar el encuentro.

Senabre dio entrada a Gené y Manel para refrescar a su equipo tras los buenos minutos del Terrassa. A medida que el partido llegaba a su final, la fatiga apareció entre los jugadores visitantes y el Europa consiguió sentenciar el partido. Adri Gené, que ingresó desde el banquillo, anotó el 2-0 definitivo para alegría del Nou Sardenya.

Formentera 1-0 Lleida Esportiu: Un gol de Iban Ribeiro castiga al Lleida Esportiu en Formentera

Un solitario tanto de Iban Ribeiro, en los primeros compases de la segunda mitad, le dieron la victoria a un Formentera algo más solvente en ataque. Los ilerdenses nunca desfallecieron y en todo momento buscaron puntuar en Sant Francesc.

Johan Guzmán sostuvo al cuadro balear con paradas de mérito tras el tanto de Iban Ribeiro. El ataque local, por el contrario, no fue capaz de aumentar la distancia en el luminoso y terminó pidiendo la hora.

El Lleida Esportiu creyó en poder rescatar algún punto hasta la conclusión, donde dispuso de varias opciones. Agüero y Montero protagonizaron las acciones más peligrosas de los catalanes.

Torrent 1-3 Badalona Futur: Victoria contundente del Badalona Futur en Torrent

El Badalona Futur ganó a domicilio a un Torrent que consiguió empatar el tanto inicial de Adri Pérez. Los de Oriol Alsina firmaron su segunda victoria consecutiva en Liga para afianzarse en la zona de play-off. Pascual deshizo el empate en los primeros compases del segundo tiempo y Polo sentenció el partido en el minuto 65. El Torrent no fue capaz de evitar su segunda derrota consecutiva en la competición.

Sant Andreu 2-2 Penya Deportiva: Casti salva un punto para el Sant Andreu en casa

El Sant Andreu tuvo que equilibrar el marcador hasta en dos ocasiones para evitar la derrota ante la Penya Deportiva. El cuadro visitante se adelantó con un tanto de Chica antes de la media hora de juego. Los cuadribarrados reaccionaron y Forgas empató antes del descanso.

En la reanudación, Tovar volvió a poner por delante a la Penya Deportiva, pero Casti anotó el 2-2 definitivo.

Tres empates catalanes

El Cerdanyola no pasó del empate en casa ante el Alzira a pesar del doblete de Max Marcet (2-2).

El Manresa, por su parte, se llevó un punto del feudo del Andratx (0-0).

En el duelo de filiales, el Espanyol B se repartió los puntos con el Valencia Mestalla (1-1) en la Ciutat Esportiva Dani Jarque.