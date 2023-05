Palamós y Europa B ascienden a Superlliga

El Vic también lo consiguió el sábado Por contra desciende a Segunda Catalana el Torelló

La penúltima jornada en Primera Catalana trajo el ascenso de tres equipos a la nueva categoría que se inicia la próxima temporada, la Superlliga, el Vic y Palamós en el grupo 1 y el Europa B en el grupo 3. Por contra desciende a Segunda Catalana el Torelló, que se une a Molins Rei y Cambrils Unió que bajaron la jornada anterior.

En el grupo 1 el Vic se llevó los tres puntos de Lloret y los de Ramón Carrascal lograron el ascenso, dejando a los de la Costa Brava pendientes de la última jornada para lograrlo. También sube el Palamós, que tuvo suficiente con un punto en Banyoles para que el equipo de Álex Redondo lo lograra tras un final de temporada de traca con 14 partidos sin perder. La victoria del Bescanó en Torelló propició la permanencia para los ganadores y el descenso de los locales.

En el grupo 2 el campeón Mollerussa no pudo derrotar a la Pirinaica (1-1), equipo con el que no pudo tampoco en la primera vuelta. El duelo sirvió para celebrar el título y homenajear al capitán Kiko Tapies, que se retira después de 13 temporadas en el club. El partido se paró para que ambos equipos le hiciesen el pasillo cuando fue sustituido. El Rubí no pasó del empate en campo del Turó Peira en un duelo donde los locales se jugaban la permanencia y el equipo de Jordi Peris ser el mejor segundo de los tres grupos para jugar la Copa del Rey, pero le falta un punto. En la última jornada se resolverán las dos cosas, pues la lucha por abajo es tan impresionante, que la liga podría acabar con 4 equipos empatados a puntos en la cola.

Por último en el grupo 3, el líder y ascendido a Tercera Reus Reddis cayó en campo de El Catllar (2-0) en un derbi tarraconense donde Marc Carrasco hizo jugar a los menos habituales. El Europa B hizo la hombrada de la jornada, pues jugó con 10 desde el minuto 11 y logró remontar ante el Vilanova para acabar ganando por 4-1 y los de Jonathan Ruiz ascienden ya, pues en la última jornada hay un Viladecans - Santboià donde se jugará la última plaza.