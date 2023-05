El Barça Atlètic cae ante La Nucía y se jugará el play-off en la última jornada

Un grave error de Arnau Tenas, junto con las victorias de Real Sociedad B y Real Murcia, obligan a los de Rafa Márquez a puntuar ante la UD Logroñés Luismi Cruz falló un claro mano a mano ante Jaume Valens minutos antes del tanto de los locales

El Barça Atlètic dejó escapar el enésimo 'matchball' para certificar el play-off de ascenso tras caer derrotado ante La Nucía con un gol surrealista en propia puerta de Arnau Tenas. Los de Rafa Márquez, que tan solo necesitan un punto, se la jugarán en la última jornada ante la UD Logroñés tras las victorias de Real Sociedad B y de Real Murcia.

FICHA TÉCNICA Primera Federación NUC 1 ________________ 0 FCB ALINEACIONES La Nucía Jaume; Romera, Álex Salto (Delgado, 30'), Adri León, Kevin, Ángel López; Eneko (Moisés, 46'), Ismael; Javi Gómez (Borja, 60'), Mariano (Pina, 81') y Martín (Cabezas, 81'). Barça Atlètic Arnau Tenas; Zalaya, Chadi Riad, Diounkou, Rosanas (Vicens, 90'); Txus Alba (Aleix Garrido, 75'), Marc Casadó, Moha; Fabio Blanco (Juanda, 75'), Roberto y Luismi Cruz (Pocho Román, 81'). Goles 1-0 M.74 Arnau Tenas, en propia puerta. Árbitro Madrid Martínez (murciano). T.A.: Eneko (42'), Adri León (81'), Romera (89') / Zalaya (28') y Casadó (72'). Estadio Camilo Cano

El filial del Barça, que llegaba al encuentro con numerosas bajas por sanción, fue relativamente dominado durante los primeros 45 minutos por un La Nucía que, no obstante, no generó demasiado peligro cerca de la portería de Arnau Tenas, más allá de un eléctrico Javi Gómez. El mayor susto para los azulgranas no llegó hasta el minuto 39, cuando el colegiado murciano Madrid Martínez anuló un tanto de Mariano. El delantero local estaba en posición antirreglamentaria tras cazar un rechace en el área totalmente solo.

Los de Rafa Márquez lo intentaron en la primera mitad con disparos que no pusieron en apuros al guardameta Jaume. La más clara la tuvo a la media hora de juego en las botas de Rosanas, en una llegada desde la banda derecha que culminó con un potente golpeo cruzado que se marchó desviado por muy poco. Antes, lo intentaron Luismi Cruz, con un golpeo lejano desviado, y Txus Alba, cuyo disparo con el interior buscando la colocación le salió demasiado centrado y flojo. Ninguno pudo variar el marcador inicial con el que se llegó al tiempo de descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Barça Atlètic le puso una marcha más y a punto estuvo de adelantarse en el marcador. Luismi Cruz falló un clarísimo mano a mano ante Jaume Valens. El delantero del Barça, totalmente solo tras un resbalón del central Kevin Toner aprovechado por Roberto, quiso picarla de vaselina, pero el guardameta le adivinó la intención y evitó el 0-1 para los azulgranas en el minuto 58.

Los de Rafa Márquez seguían acumulando llegadas, sobre todo en las botas del propio Luismi Cruz y de Roberto, pero la suerte no iba a estar del lado catalán en el Camilo Cano. Corría el minuto 67 de partido cuando Arnau Tenas iba a protagonizar uno de los errores de la temporada. Juan Delgado se sacó un centro que parecía marcharse fuera. Incluso se lamentaba el delantero local. Pero el golpeo se fue envenenando poco a poco y el meta del Barça, mal colocado, en su intento por coger el esférico al darse cuenta de que podía colarse dentro, se la metió en propia portería.

Trató de reaccionar el Barça Atlètic tras encajar. Llegó a encerrar a La Nucía, que únicamente buscaba acciones al contragolpe, pero el arreón final, con una clara ocasión del Pocho, se quedó en nada, confirmándose la derrota azulgrana.