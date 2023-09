El Lleida Esportiu genera ilusión

El conjunto de Ángel Viadero ha ganado todos los partidos jugados en la presente temporada Los goles de Neyder y Mate valieron los tres puntos, y el conjunto azulado ya está en la cabeza del grupo

El Lleida Esportiu se llevó los tres puntos de Alzira y se ha colocado en el liderato del grupo, junto al Hércules, con el pleno de 9 puntos en la liga. Y eso no es todo, pues el conjunto de Ángel Viadero solo sabe ganar en lo que llevamos de temporada, y ya son 5 victorias consecutivas si sumamos los dos triunfos logrados ante Sabadell, en el Camp d’Esports, y Castelldefels en Els Canyars el pasado miércoles en la Copa Federación.

El entrenador de los ilderdenses valoró el tercer triunfo del curso en la liga: “Lo primero hay que felicitar al equipo, porque tiene mucha personalidad, a pesar de todas las adversidades es un equipo que no pone disculpas y se sobrepone. No es fácil venir aquí y ganar como lo hemos hecho ante un Alzira que es un buen equipo. Creo que hemos sido muy merecedores de la victoria, y tengo la suerte de tener un grupo de hombres que saben lo que es competir, lo que es sufrir, que saben lo que es agarrarse a los partidos, y que luego tienen muchísima calidad y personalidad”. Con respecto a la liga Viadero comentó: “Llevamos solo tres partidos, nos quedan 31 y hay que seguir. No creo que hayamos hecho absolutamente nada, lo hecho ya es pasado y hay que centrarse ya en el siguiente partido contra el Saguntino y seguir trabajando como lo estamos haciendo, con la máxima intensidad e ilusión y amar a este deporte cada día que vayamos a entrenar”.

Otro golazo de Mate

El segundo tanto ante el Alzira llevó la firma de Mateo Enriquez, ‘Mate’, que ya suma dos en el campeonato tras el sensacional lanzamiento de falta con el que batió a Dolz, siendo el máximo goleador del equipo. El centrocampista solo esta a tres de los cinco goles que consiguió la temporada pasada en las filas del Badalona Futur.