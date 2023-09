Shane Kluivert renueva su compromiso con el Barça

Barça y Shane Kluivert llegan a un acuerdo que garantiza su continuidad en el club azulgrana en su etapa juvenil Shane Kluivert ha demostrado su pasión y habilidades en el campo de juego, siguiendo los pasos de su padre

El joven talento del fútbol y La Masia, Shane Kluivert, quien es conocido por ser el hijo más joven del legendario exjugador Patrick Kluivert, ha firmado un acuerdo que garantiza su continuidad en el club azulgrana en su etapa juvenil. La firma de este emocionante compromiso tuvo lugar en presencia del directivo del club, Joan Soler Ferré, y el director del Fútbol Formativo, José Ramón Alexanco.

Shane Kluivert ha demostrado su pasión y habilidades en el campo de juego, siguiendo los pasos de su padre, quien dejó una huella imborrable en la historia del fútbol. Esta continuidad en el Club en su etapa juvenil representa un paso importante en su desarrollo como futbolista y consolida su conexión con la entidad que ha sido parte integral de su familia.

El club azulgrana ha expresado su entusiasmo por contar con el joven Kluivert en su estructura de desarrollo, reconociendo su talento y potencial. La firma de este acuerdo es un testimonio del compromiso del Barça en nutrir y cultivar jóvenes talentos para el futuro.

👏 Gràcies família Kluivert per confiar en La Masia per a la formació del vostre fill com a jugador i persona