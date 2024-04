Renueva el central corrector más físico de La Masia

Es uno de los defensas de mayor proyección de la cantera. Mide 1,85 y su fuerza y potencia son colosales. Un central zurdo bestial que esta temporada solo ha podido jugar los dos primeros partidos de Liga con el Cadete A causa de diferentes problemas físicos. El club confía en su proyección y por ello ha renovado a un central corrector único en el que se cree firmemente desde que se le fichó para el prebenjamín en la temporada 2015-16.

Madou Murcia nació en Bamako (Mali) el 26 de enero del 2008 pero fue adoptado a los pocos meses por una familia catalana de La Coromina (una entidad de población de Cardona, localidad del Bages cercana a Manresa). Madou empezó la temporada como titular y cuajó un gran partido en el debut del Cadete a contra la Damm (6-0).

Un año difícil

En la segunda jornada todo se torció ya que el equipo de Arnau Blanco perdió en el campo del Espanyol y Madou cayó lesionado. Los problemas de crecimiento y las molestias en un brazo le impidieron seguir jugando. Madou ha sufrido mucho ya que los ligamentos no le han dejado volver a jugar. Se espera que en el tramo final de la temporada , si todo evoluciona bien, pueda volver a jugar.

Confianza y renovación

Madou Murcia es un culé de corazón, un seguidor del Barça genuino que vive con una ilusión única poder defender la camiseta del club de sus sueños. Desde que el Barça lo fichó del prebenjamín del Barça , Madou se ha ganado a todos gracias a su madurez, seriedad y compromiso indestructible.

Capitán en todos los equipos, el maliense de Cardona enamora por su capacidad para mantener siempre el temple y liderar al grupo en todas las situaciones. En sus primeros años jugó de lateral izquierdo pero ya en la categoría alevín los técnicos advirtieron que su posición ideal es la de central.

Madou Murcia es un proyecto de central TOP / FCB

Fuerza, potencia, velocidad, capacidad para corregir y un fondo físico resistente a más no poder son virtudes que le permiten ganar todos los duelos. Con balón no es un virtuoso pero no se complica la vida y sabe resolver cualquier problema. Es un jugador muy regular y competitivo.

Su renovación es un gran premio a una trayectoria impecable, pero sobre todo una convicción absoluta de que lo mejor está por llegar. Madou ha firmado su primer contrato profesional con la presencia del director del fútbol base Jose Ramon Alexanko y el directivo responsable de la cantera Joan Soler.

Aunque esta temporada solo ha jugado dos partidos, Madou valoró para los medios del club la liga conquistada por el Cadete A. Vale la pena escuchar su discurso en catalán maduro e inteligente.

Madou explicó sus sentimientos después de que su equipo se coronase como campeón venciendo 0-3 a su ex equipo el Gimnàstic de Manresa. El maliense confesó que "el equipo ha salido con ganas, además de un equipo somos una familia, todos nos llevamos muy bien. Todos tenemos el mismo sueño y tenemos una competencia sana. He tenido mucha suerte esta temporada de contar con estos compañeros, los considero como hermanos".

Madou anhela triunfar en el primer equipo del Barça, su inteligencia le hace ser cauto pero pase lo que pase nunca perderá a ilusión ni la ambición de perseguir su sueño.