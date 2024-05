¿Cómo va el Real Madrid - Cádiz?

El Real Madrid se verá las caras con el Cádiz en un partido donde los blancos no se juegan prácticamente nada antes de la vuelta ante el Bayern de Múnich. Si los de Ancelotti ganan en su estadio y el Barça no hace lo propio en Montilivi, se proclamarían esta noche campeones de la competición. La vida es totalmente contraría para los gaditanos, que tienen el agua al cuello a falta de cinco jornadas para terminar la temporada. Los de Pellegrino necesitan sumar de tres ante la unidad B merengue si quieren salvarse y no bajar a Segunda División.

1-0: Brahim Díaz (minuto 51)

Gran gol de Brahim, que tras recibir en la frontal del área busco un hueco para disparar con potencia a la escuadra de la portería de Ledesma. Disparo inapelable del marroquí, imposible para el portero argentino para avanzar al Real Madrid en el inicio de la segunda parte. Dos jugadas antes, Chris Ramos había desaprovechado un mano a mano ante Courtois que terminó parando el belga.

2-0: Jude Bellingham (minuto 67)

Recuperación del Real Madrid tras un error en salida del Cádiz, y Luka Modric consigue habilitar a Brahim Díaz solo en banda derecha. El marroquí, autor del primer gol, consiguió asistir a Jude Bellingham que entraba solo para empujar el balón a la red y sumar su gol número 18 en Liga.

3-0: Joselu (minuto 90+3)

Joselu consiguió su gol en el último minuto del encuentro. Tras un rápido contraataque, Nacho dejó solo al jugador cedido por el Espanyol que fusiló a puerta vacía.