Doblete de un reivindicativo Estanis en la goleada del Barça Atlètic sobre el Al-Arabi

El extremo mostró su calidad en el que pudo haber sido uno de sus últimos partidos con el filial azulgrana Marc Guiu estrelló un balón en el travesaño, Zaca marcó el tercero y Dani Rodríguez cerró la cuenta para los de Rafa Márquez

El Barça Atlètic se apuntó los primeros goles de la pretemporada tras superar con claridad al conjunto catarí del Al-Arabi. Estanis Pedrola fue el protagonista del choque al firmar un reivindicativo doblete en el que pudo haber sido uno de sus últimos partidos con el equipo de Rafa Márquez. Como informó SPORT, el de Cambrils cuenta, entre otras, con propuestas de Cádiz y Osasuna, y en los próximos días se podría desencallar su futuro.

FICHA TÉCNICA Amistoso FCB 4 ________________ 0 ARA ALINEACIONES Barça Atlètic Marc Vidal; Trilli, Pelayo, Cantero, Gerard Martín; Marc Bernal, Pocho, Moha; Diego Percan, Unai y Estanis. También jugaron: Yaakobishvili (ps); Héctor Fort, Álvaro Cortés, Niko Takahashi, Pau Prim, Cristo Muñoz, Pau Cubarsí, Marc Guiu, Zaca Ghailan, Saïdou Bah y Dani Rodríguez (46'). Al-Arabi Al-Hail; Al Tamimi, Bader Sayyar, And, Hassan Al Marafi, Fathi Abdoulla, Alsoma, Taqbouni, Khalifa,. Alsaeed y Qbdulsallam. Goles 1-0 M.27 Estanis; 2-0 M.34 Estanis; 3-0 M.65 Zaca; 4-0 M.81 Dani Rodríguez. Árbitro Gerard Brulla Acerete. Incidencias Partido amistoso disputado a puerta cerrada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Todos los fichajes formaron en el once titular: Marc Vidal, Trilli, Gerard Martín, el cedido Moha, que ejerció de capitán, y Diego Percan. Pero lo más destacado fue la actuación de Estanis, que abrió el marcador con una buena rosca con la derecha que se coló por la escuadra.

Goles de precisión

El extremo estrenó la cuenta en el minuto 27, y siete después, en el 34', repitió, esta vez de chut raso tras recibir de Moha y con la inteligencia de Diego Percan, que dejó pasar el balón entre sus piernas para evitar el fuera de juego.

Antes del descanso, el Al-Arabi se quedó con diez futbolistas y en superioridad, el Barça Atlètic, pese a presentar Márquez un once totalmente nuevo, no tuvo dificultad ya no solo en mantener la ventaja, sino además, aumentarla. Marc Guiu, que está siendo una de las revelaciones de la pretemporada, envió un balón al travesaño antes de que Zaca se erigiera en protagonista. Rozó el gol de rosca y minutos después, en el 65' no falló y remate a placer.

La cuenta la cerró Dani Rodríguez a los 81 minutos con un potente zurdazo desde dentro del área. Este domingo, los de Márquez iniciarán el stage en la Vall d'en Bas, donde se volverán a medir, el próximo sábado 5 de agosto (18.30 horas) al Al-Arabi.