Un Brasil - Argentina con un solo billete para París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 empiezan o terminan este domingo para dos de las selecciones que siempre son candidatas al oro. El Brasil-Argentina (a la 21:30 CET), en Caracas, que cierra la fase de clasificación sudamericana, definirá cuál de las dos potencias regionales obtendrá el billete sellado para la capital francesa y cuál regresará a su país con una decepción de tintes históricos.

Quién lo tiene mejor es la Seleçao, que llega a esta última jornada segunda del cuadrangular final con tres puntos (perdió contra Paraguay por 0-1 y ganó a Venezuela por 1-2).

Calculadora en mano, con un empate puede tener suficiente para clasificarse, aunque es cierto que hay una posibilidad remota de quedarse fuera incluso sumando un punto. Para ello, hay que ocurrir un triple empate con Paraguay y Venezuela (con la Vinotinto ganando a la Albirroja por un gol de diferencia a partir de un 3-2).

En cambio, la Albiceleste, que dirige el exblaugrana Javier Mascherano, solo se clasificará si gana el superclásico, lo que, sin duda, marcará mucho su planteamiento. Argentina saldrá decidida a por la victoria, algo que aún no ha logrado en esta segunda fase del torneo preolímpico.

Sus dos partidos anteriores se han acabado definiendo en el añadido. Ante Venezuela, los argentinos tenían el encuentro en el zurrón pero sufrieron un penalti en contra en el minuto 99. En cambío, ante Paraguay, la suerte estuvo a su favor. Estaban matemáticamente eliminados pero Fede Redondo puso el 3-3 definitivo en el minuto 97 igualando otro tanto de los guaraníes también en tiempo de descuento.

El tanto del hijo de Fernando Redondo, que tiene una oferta para irse al Inter de Miami de Leo Messi, es un clic emocional para el conjunto de Mascherano, que saltará al terreno de juego a comerse el mundo.

Brasil no juega a nada, algo que no sorprende viendo como la gran mayoría de los convocados por Ramon Menezes se han caído porque sus clubes (europeos e incluso brasileños) no les han dado permiso para participar en una competición sub-23 que no está en el calendario de FIFA.

Y la Seleçao lo apuesta todo en la calidad de Endrick, que a pesar de que solo tiene 17 años, es el que se ha puesto el equipo a las espaldas. Contabiliza dos goles y dos asistencias. Cuando el futuro delantero del Madrid va bien, Brasil va bien. Y cuando falla, como ocurrió en el partido contra Paraguay en el que desaprovechó una pena máxima, su equipo no encuentra soluciones tácticas.

John Kenedy, que marcó el gol que dio la última Copa Libertadores al Fluminense, no está consiguiendo rendir al mismo nivel que Endrick, su compañero de 'dupla' de ataque. Es una de las decepciones de la competición, porque había muchas esperanzas depositadas en él.

Paraguay - Venezuela, la otra 'final' del torneo

La última jornada del Preolímpico no se disputa en horario unificado, por lo que el Paraguay-Venezuela se jugará (a las 00:30 CET) después del superclásico. Los guaraníes son líderes del grupo con cuatro puntos, con un empate estarán en París 2024. Son la sorpresa agradable del torneo.

Los anfitriones, en cambio, necesitan obligatoriamente ganar para clasificarse. Y dependiendo del resultado del Brasil-Argentina, deben hacerlo marcando más de tres goles.