Barco y Beltrán le cambian la cara a River

Ambos crearon el único gol del partido que enfrentó a los franjirrojos con Monterrey Es el primer amistoso de los tres que jugarán los argentinos en EEUU

Ezequiel Barco puso ritmo y la asistencia para que Lucas Beltrán anotara este martes con un derechazo cruzado el gol del triunfo de River Plate contra Monterrey (1-0) en el estadio Q2 de Austin (Texas), en el primero de los tres amistosos del club argentino previstos en Estados Unidos.

Tras setenta minutos con pocas emociones, Barco saltó al campo y lo cambió todo en la delantera de River, con chispa, ritmo y toques de clase. En uno de ellos, llegó a la frontal del área y dio a Beltrán el pase para el gol del triunfo que permite a River llegar con entusiasmo a las próximas citas contra Millonarios y Vasco da Gama.

Se jugó con pocos aficionados en la grada y con ritmos bajos en el césped. Monterrey arrancó mejor, con el colombiano Duván Vergara intentando cambiar de ritmo, aunque las mejores ocasiones fueron para River. El conjunto de Demichelis presionó alto y se acercó a la ventaja dos veces en el espacio de cuatro minutos, entre el 23 y el 27. El veterano Jonathan Maidana rozó el primer gol con un cabezazo en una acción originada en un saque de esquina y solo una gran parada del meta Luis Cárdenas le negó la alegría. Poco después, Nacho Fernández tuvo una buena oportunidad dentro del área, pero su remate de pierna izquierda fue parado por Cárdenas con otra buena intervención.

El técnico de Monterrey, Victor Manuel Vucetich, realizó hasta ocho sustituciones en los primeros veinte minutos de la reanudación y su equipo aumentó la intensidad, hasta tener su primera buena oportunidad. Fue en el minuto 58, cuando Sebastián Vegas lo intentó con una falta directa que Centurión logró parar. Demichelis quiso esperar antes de aportar cambios y sus primeras sustituciones llegaron en el 70, cuando dio paso a Barco y a Iván Alfonso, antes de sacar a Borja por Beltrán.

Sus cambios no pudieron salirle mejor. Barco dio la chispa que necesitaba River en cada jugada, llevando el balón con calidad y velocidad y el ex del Atlanta United no tardaría en ser decisivo. Vegas perdió un balón ingenuo en el centro del campo, Barco llevó el balón y ofreció, con el exterior de la pierna derecha, la asistencia para que Beltrás definiera con un derechazo cruzado.

Se calentó el partido y, minutos después, Vegas acabaría su partido al ver dos amarillas en pocos segundos y ser expulsado. Pese a un gol anulado en los últimos minutos por fuera de juego, Monterrey acabó el duelo dejando una pobre imagen.

River Plate viajará a Miami para medirse el 14 de enero con el Millonarios en el DRV PNK Stadium, casa del Inter Miami, y se desplazará a continuación a Orlando para enfrentarse a Vasco da Gama. Monterrey, que comenzó el campeonato mexicano con una derrota por 0-1 contra Las Chivas de Guadalajara, volverá a la cancha el 14 de enero con una visita a Cruz Azul.