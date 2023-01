El Corinthians insiste en Philippe Coutinho

El Timao espera que Coutinho no encuentre destino en el mercado invernal para poder lograr una cesión del Aston Villa El presidente del Corinthians confirma los contactos con el ex del Barça y no arroja la toalla para conseguir su incorporación

El Corinthians sigue muy interesado en poder contar con Philippe Coutinho en este 2023. El presidente del Timao, Duilio Monteiro Alves, confirmó el interés del club paulista por poder contar con el exblaugrana que no pasa por su mejor momento en el Aston Villa.

"Existen los contactos, existen las ganas, pero es un negocio muy difícil. El Corinthians quiere al futbolista cedido, pero mientras esté abierta la ventana de transferencias en Europa todo es muy difícil. Aún es una operación muy prematura pero lo tenemos que intentar", afirmó el dirigente corinthiano.

Las posibilidades del Timao en poder contar con Coutinho pasan, en primer lugar, porque el mediapunta carioca, a quien su equipo ha puesto en el mercado, no encuentre ningún destino este mes de enero. Una vez cerrada la ventana de contrataciones en las grandes ligas europeas, el Corinthians considera que podría llegar su gran oportunidad, porque, por la normativa brasileña, Phlippe podría incorporarse los próximos meses. Incluso lo podría hacer en abril coincidiendo con el debut del Corinthians en la Copa Libertadores de América.

El Corinthians está negociando tanto con el Aston Villa como con el futbolista, que es representado por Kia Joorabchian, que ya trabajó por el Timao.

Monteiro Alves no ha querido desvelar que, en caso de una cesión, si el Aston Villa se haría cargo de una parte de la ficha, pero ha asegurado que la entidad tiene las condiciones financieras para llevar a cabo la operación.

En esta misma entrevista, el presidente del Timao desveló que el club intentó el fichaje de Cristiano Ronaldo, a quien le ofrecían la misma ficha que tenía en Manchester United.

Coutinho, que tiene 30 años, es propiedad del Aston Villa que pagó, en 2022, 20 millones de euros de traspaso al Barça, que se reserva una parte de los beneficios de una futura venta. Esta temporada, el mediapunta, que se perdió el Mundial por una lesión muscular, ha disputado 16 encuentros y aún no contabiliza ni un gol ni una asistencia. Unai Emery no cuenta con él.