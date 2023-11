Lo nunca visto: Pide un plato en 'First Dates' y su cita lo destroza por este motivo

El programa ha juntado a Steven y Yainira 'First Dates' se emite de lunes a viernes a las 21:05 en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En esta ocasión, el programa juntó a Steven y Yanira en el restaurante.Aunque la primera impresión fue positiva para ambos, a medida que avanzaba el tiempo, el soltero perdía gradualmente el interés en conocer más a su cita.

En primer lugar, Yanira dejó claro desde el principio que no estaba interesada en salir con ningún chico con "barriguita" y que mirase hacia abajo, evitando ver sus partes íntimas. Durante la cena con Steven, tomó el control de la conversación e incluso decidió qué debía comer él.

UNOS ESPAGUETIS DINAMITARON LA CITA

El colombiano de 29 años eligió espaguetis, pero ella lo desmotivó con su comentario enfático: "No pidas espaguetis, se ve muy cutre. ¡No los elijas! ¡Hazme caso!". Acto seguido, el soltero optó por la segunda opción sugerida por la camarera, aunque no muy entusiasmado y claramente molesto por la desafortunada actitud de la chica.

Fue un momento determinante en la cita, y es que Steven parecía ya desanimado con la cita por culpa de ese comentario ciertamente grosero.

"¿Por qué comes espaguetis en la primera cita? ¡Eso no se hace! ¡No pidas espaguetis!", insistía ella al redactor del programa. El chico expresó su descontento fuera de cámara, criticando este momento en la mesa: "Está bien que corrija, pero tiene que permitir que la otra persona sea ella misma. Debería observar cómo se comporta la otra persona. Quizás ha tenido malas experiencias con quienes no saben comer pasta. Yo sé comer pasta correctamente".

En ese punto de la cena, el soltero ya había decidido que no quería una segunda cita, debido a la fuerte personalidad, el carácter rígido y la actitud cerrada y ácida de Yanira. "Es muy mandona. En una primera cita, debería permitir que la otra persona sea ella misma", confesó Steven, después de burlarse de sus tatuajes y criticar que llevaba el nombre de una exnovia marcado.

Claramente, el chico rechazó la posibilidad de una segunda cita debido a la percepción de que ella era demasiado dominante. Yanira también declinó la oferta de una segunda salida con Steven, y le dejó claro que, a diferencia de lo que él opinaba de ella, "a mí me pareces demasiado pasivo".