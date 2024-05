Última hora sobre el estado de salud del rey Carlos III: "No hay cura real para..."

La Casa Real británica está pasando una mala época. El pasado mes de marzo supimos que la princesa de Gales, Kate Middleton, padecía cáncer y, dos meses antes se anunció que el rey Carlos III también tenía cáncer.

Los meses con Kate Middleton fuera de la esfera pública, los escándalos de las fotografías retocadas, que dieron la vuelta al mundo y otros acontecimientos han hecho que la familia real británica se haya colocado en el epicentro mediático.

Y es que en la actualidad, la familia real británica, y en especial el rey Carlos III, se encuentran fuera de la esfera pública pero no por decisión propia sino por las elecciones en Reino Unido. Es por esto que tanto él como el resto de su familia tuvieron que cogerse vacaciones hasta comienzos del mes de julio.

Robert Hardman, biógrafo del rey y autor del libro 'Charles III: New King. New Court. The Inside Story', se ha pronunciado para el diario 'La Reppublica' sobre la actual condición de Carlos. Este libro saldrá a la luz en julio y podremos saber más detalles sobre la familia real británica.

"Nadie en palacio se prepara para lo peor, ni para este año ni para el próximo ángel. No hay cura real para el cáncer: debes detenerlo. Y en este momento me dicen que ha parado. No sabemos los detalles de su cáncer. Pero tiene 75 años y parece estar en el camino correcto. Me han dicho que definitivamente está mejorando", espeta Hardman.