El truco definitivo para enfriar una cerveza en cinco minutos

Llegar a casa y refrescarte con una cerveza es un cásico Conseguir enfriarla en el frigorífico sin perder tiempo es un reto, pero hay algunos trucos para conseguirlo

El verano es una de las mejores épocas del año. Los días son más largos, hay más luz y es cuando suelen hacerse las vacaciones. Aunque no tengas vacaciones o no hagas horario de verano en tu puesto laboral, seguro que has aprovechado la luz del sol al salir de trabajar para alargar un poco más el día.

Llegar a casa y refrescarte con una cerveza es un cásico, pero con la subida de temperaturas y el calor del verano es una tarea más complicada. Conseguir bajar de temperatura la bebida sin perder tiempo en el frigorífico podría parecer un reto, pero hay algún truco para conseguirlo.

Si acabas de llegar de la compra y quieres enfriar tu cerveza, la manera más rápida y sencilla es metiéndola en un recipiente con agua, hielo y sal. Remuévelo bien y déjala reposar durante cinco minutos, verás como tu cerveza está lista para disfrutar.

Otro método infalible para enfriar tu cerveza es envolverla en papel de cocina mojado. Empapa el papel de cocina con agua y un poco de sal, envuelve la cerveza con él y métela al congelador. En diez minutos tendrás tu cerveza perfecta.