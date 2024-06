Nacho, titular en el Real Madrid por descarte

Nacho de Fernández ha sido durante 12 temporadas un suplente de lujo en el Real Madrid. Un central cuya versatilidad le permite jugar por las bandas, que le facilita manejar bien ambas piernas. Su rendimiento le ha mantenido en el equipo todos estos años, pero sin la condición de titular pese a que casi siempre cumplió cuando le tocó jugar. Esta temporada le ha sonreído el destino para ser titular por primera vez en una de las seis finales de Champions que adornan su palmarés, lo que le ha abierto la puerta para volver a la selección y jugar la Eurocopa.

Arabia le espera

Nacho, 34 años, levantó la ‘Orejona’ al cielo de Wembley en la que pudo ser su última aparición con el Real Madrid. Termina contrato el 30 de junio y todo apunta a que se irá al fútbol árabe, según ‘Marca’, para poner colofón económico a una carrera de éxitos conseguidos desde la sombra de los banquillos. Y lo hace en la que ha sido su temporada más ajetreada favorecido por las desgracias de sus compañeros, que han ido cayendo como una fila de dominó en forma de lesiones, lo que le ha permitido ser titular.

Los centrales titulares de Ancelotti son Militao y Alaba. El primero se lesionó el 12 de agosto. Sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se recuperó físicamente para la final ante el Borussia, pero le faltó continuidad para reconquistar el puesto. El italiano eligió a Rudiger para sustituirlo, con Nacho en el banquillo. Pero las desgracias siguieron acompañando a los blancos, que el 17 de diciembre perdían a Alaba con la misma lesión que Militao.

Nacho levanta el trofeo de la Liga de Campeones en Wembley / Efe

El último recurso

Nacho estaba llamado a ser el relevo natural del austriaco, pero algunas de sus actuaciones no estuvieron a la altura, y Ancelotti movió ficha. Probó a Tchouameni y el francés respondió para desplazar a Nacho al banquillo. Pero el francés también se lesionó el 14 de marzo, y por mucho que lo intentó, tampoco llegó a la final de la Liga de Campeones. Por esa brecha se coló Nacho para ser titular, el último recurso de Ancelotti, para dar la talla en la última parte de la temporada.

De esta manera, el único ‘One Club Man’ de la plantilla blanca cumplió su sueño de ser titular en una final y, además, como capitán. En las cinco anteriores le cerraron el paso Carvajal (cinco de titular), Pepe (una), Varane (tres), Militao (una), Sergio Ramos (cuatro), Alaba (una), Coentrao (una), Marcelo (tres) y Mendy (una) para ser protagonista directo y tocar la gloria merecida a los 23 años que ha servido al Real Madrid.

La Eurocopa

El central de Alcalá de Henares ha tenido el premio final de ser convocado por Luis de la Fuente para jugar la Eurocopa. Llevaba sin aparecer años por la selección, pero en Alemania va a poner la gunida a su buena temporada. En principio todo apuntaba a que no sería titular, con Laporte tapándole el sitio. Sin embargo, en el debut contra Croacia de este sábado el hispano francés podría quedarse fuera por problemas físicos, lo que daría la opción al todavía jugador del Real Madrid a estar en el once. Otra oportunidad para ser ptotagonista aunque sea a costa de la mala suerte de un compañero, algo que seguro no le hará feliz pero será titular como le ha ocurrido en su equipo.