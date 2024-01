El truco para saber si te han bloqueado en WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en los teléfonos móviles, aunque los más jóvenes son quienes se comunican con mayor intensidad por la aplicación de mensajería de Meta, creada por Mark Zuckerberg. La aplicación de mensajería es una de las culpables de haber cambiado nuestra forma de comunicarnos, enviando mensajes a distancia, pero también audios, videos y fotos.

Sin embargo, la facilidad de comunicación también permite recibir mensajes de todas las personas que tengan tu número de teléfono móvil. En estos casos, si no quieres recibir un WhatsApp de alguien u otro usuario no quiere recibir los tuyos, la aplicación permite "bloquear" este contacto para dejar de recibir notificaciones suyas.

Si crees que alguien te ha bloqueado e intenta evitar tus mensajes, estas son las pistas que podrían avisarte de un posible bloqueo: la persona ya no responde tus mensajes, has dejado de ver la doble verificación cuando lo envías y la marca azul de lectura no aparece. Estas son las señales más habituales, pero también hay un truco para averiguar si te han bloqueado en WhatsApp.

Según la propia aplicación, debes fijarte en algunos aspectos para confirmar si te han bloqueado: ya no puedes ver información sobre su última conexión, no aparecen las actualizaciones de la foto de perfil y no puedes llamar a ese contacto. Tampoco se mostrarán sus estados y ninguno de los datos del contacto aparecerán visibles, debido a que la herramienta pretende resguardar la privacidad del usuario y su decisión.