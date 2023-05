Si tomas leche desnatada, ten cuidado con el aviso de este experto

Pablo Ojeda, experto nutricionista, ha avisado esto sobre la leche desnatada en el programa 'Más vale tarde' Las variaciones desnatadas y semidesnatadas no se diferencian mucho de la entera en el momento de perder peso

Muchas personas creen que la leche desnatada es más saludable que la leche entera. Esta leche está libre de grasa, pero contiene la misma cantidad de proteínas, calcio y carbohidratos que la leche tradicional. Pablo Ojeda, experto nutricionista, ha explicado en el programa 'Más vale tarde' que a diferencia de lo que se cree, las variaciones desnatadas y semidesnatadas no se diferencian mucho de la entera en el momento de perder peso.

Pablo Ojeda indicaba que "ningún alimento por sí solo tiene la capacidad de engordar" y que las leches desnatadas y semidesnatadas ciertamente tienen menos calorías que la entera, "pero calorías que no te sacian". El experto nutricionista aportaba así un enfoque diferente sobre este tipo de alimento y los mantras populares que se repiten aconsejando lo que es bueno y lo que no.

"Es mucho más interesante coger, por ejemplo, una leche entera que tiene unas 70 calorías más, pero va a saciar más", avisaba, añadiendo que la leche sin lactosa no muestra ninguna diferencia respecto a las otras, únicamente que no tiene lactosa. "La lactosa es una molécula de dos azúcares: glucosa y galactosa. Como el intestino de la gente intolerante no es capaz de asimilarla, rompe la molécula y ya no va junta, sino separada. Por eso tiene tiene un punch más dulce y es un poquito más oscura".

El experto incidía en que esta leche tiene la misma grasa y el mismo azúcar que la entera, pero ha querido dejar claro que este lácteo "es cardiosaludable". "No podemos decir: es que el ser humano es el único que toma leche después del destete. Yo digo: y también nos tomamos una paella de marisco los domingos. Se llama adaptación al medio" explicaba finalmente.