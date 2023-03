Un soltero estalla ante las calabazas de su cita en First Dates: "Ya es demasiado"

Jesús y Carmen, los protagonistas de la cita, parece que no congeniaron demasiado "Corta esto por favor, ya es demasiado", decía la soltera

Como de costumbre, siempre solemos sacar cosas curiosas para comentar sobre First Dates, el programa de citas de Cuatro, y hoy no iba a ser una excepción. Siendo justos, evidentemente, este suceso pertenece al programa emitido en el día de ayer.

Dejando claro eso, de entre todas las citas llevadas a cabo en la jornada de ayer, 15 de marzo de 2023, vamos a destacar una de ellas, la protagonizada por Jesús y Carmen.

Para empezar, Jesús llego primero al restaurante donde tiene lugar First Dates y comentó que era un minero jubilado que venía con ganas de enamorarse al no haber tenido suerte en el amor por temas económicos, "me han tomado el pelo", decía. Al parecer, el soltero lleva 14 años divorciado y ahora buscaba una persona formal que fuera bella por dentro. Ahí es donde entra su cita, Carmen.

La soltera llegó y dijo que tenía manías y que no vive con nadie desde el atentado de las Torres Gemelas, ya que ese día rompió su relación. A Jesús le ha gustado de primeras e incluso se han enterado de que vivían cerca, al ser ella de Ávila y él de Palencia, pero la percepción de la mujer es que vivían lejos. De hecho, parece que a Carmen no le ha gustado nada Jesús, ya que para ella todo era negativo.

Jesús pasa de querer vivir con su cita en #FirstDates15M a estallar ante sus calabazas: “Por favor, corta esto”https://t.co/KEoKAmpXjA — First Dates (@firstdates_tv) 15 de marzo de 2023

Como decíamos, al antiguo minero sí que parecía estar encantado con Carmen. Es más parecía que estaba encandilado con su cita por su belleza y su saber estar. Ahora bien, a Carmen no le ha gustado nada que él le dijera "mi niña" en la primera cita juntos y la cantidad de piropos que le ha dicho Jesús le molestaban.

Además, para continuar con más puntos negativos para la soltera, tampoco le hacía gracia que los gustos de su pareja fueran ir al cine y a la ópera, para ella eso es "tener una vida un poco pobre". Aunque cuando Jesús le ha comentado que estaba muy a gusto, Carmen ha dicho que estaba igual.

Por otro lado, Jesús Luego quiso dejar todo muy claro a Carmen, expresándole que entre Ávila y Palencia no hay distancia. Pero para Carmen si había dudas, pero esto no le ha frenado e incluso le ha dicho que se iría a vivir con ella pero ella.

Viendo que a la soltera no parecía hacerle mucha gracia su cita, era de esperar que no estuviera muy conforme con ello, por lo que le cortó comentándole que prefería "seguir sola".

Antes de la decisión final, Jesús ha querido saber si le gustaba a Carmen, pero esta le ha dicho que no. Algo que ha enfadado al hombre, que ha sentido que había perdido el tiempo. Ella no se podía creer el enfado de Jesús y se ha limitado en decirle que no le había gustado desde el primer momento. "En esta cita digo que no a todo", ha expresado el soltero indignado. Él se ha tomado muy mal las calabazas que le han dado e incluso Carmen ha pedido al equipo del programa que quitasen esta parte de la cita, "corta esto por favor, ya es demasiado".