Sara Sálamo comparte su indignación por lo sucedido en Feria de Abril: "Los animales no quieren estar ahí"

Esta semana, la Feria de Abril de Sevilla ocupa todas las portadas. El evento forma parte de uno de los momentos más especiales de nuestro país, y todos los años recibe a miles de visitantes. No obstante, no todas las noticias que se producen alrededor son positivas. De hecho, durante los últimos años se ha repetido una protesta sobre una de las tradiciones que se practican.

Sara Sálamo se ha sumado a las críticas públicas, especialmente después de que una yegua falleciera durante un paseo por un "infarto fulminante" por las altas temperaturas. "Que qué chachi lo de la feria. Bailar, ponerse elegante, reencuentros de amigos, familia... Conocer gente nueva Pero que ayer ya MURIÓ la primera yegua por un infarto. Y la muerte de un animal no debe ser la única preocupación Los animales NO QUIEREN ESTAR AHÍ. No os hacen falta", escribía la actriz en su perfil de X.

No obstante, algunos usuarios estaban disconformes con el comentario de la intérprete, y han aprovechado para criticar algunos de sus comportamientos. "Cuando tú vienes en tu yate a las calas de mi pueblo soltando gasoil y basura tampoco te queremos aquí, se ve que solo te preocupa la naturaleza a ratos...", comentaba uno de ellos.

Esta no es la primera polémica que aborda Sálamo, ya que hace un tiempo comparó las víctimas de violencia machista con las muertas provocadas por la banda terrorista ETA. "Los machistas españoles matan más que ETA", decía. Poco después, quiso matizar sus palabras: "Siento haber comparado víctimas de asesinatos con víctimas de asesinatos... Se me ha ido la olla".