Sale a la luz el posible final de 'Amar es para siempre': "Habrá reencuentros"

'Amar es para siempre' dejará de emitirse en televisión después de once años y más de 2.700 episodios. En este sentido, ya se están rodando los últimos capítulos de la serie, despidiéndose con una gran audiencia. La ficción de Antena 3 ha reunido una media de 1,4 millones de espectadores y un 12,5% de share.

La serie promedia 2,5 millones de espectadores únicos a diario, destacando el público femenino que ocupa una cuota del 14,5%. Estos datos la convierten en la serie más vista de la sobremesa que, sin embargo, llegará a su fin.

Así lo explica la productora ejecutiva de Atresmedia, Lucía Alonso."Estamos en el momento álgido en audiencias, pero queríamos salir por la puerta grande. La filosofía de Atresmedia es no conformarse, tirar para adelante, que es la forma de crecer. Con los cambios en la tarde, con la llegada de Sonsoles Ónega, nos pareció que era el momento oportuno".

Ahora bien, con el final en el punto de mira, los espectadores están esperando las respuestas para el cierre. Según sinopsis, "en estos últimos episodios habrá reencuentros, historias de amor inesperadas, nuevos sucesos e investigaciones, y cerrará la historia de una de las familias más queridas de los últimos años como es la de Los Asturianos".

"El final va a ser espectacular, a los fans no les va a decepcionar en absoluto", explica Lucía Alonso. En la misma página habla Jaume Banacolocha, productor ejecutivo de la productora de la serie, Diagonal. "Mención especial a los espectadores, que sentándose ante la televisión hacen historia viva de la tele, y por ellos estamos trabajando duro en el final de Amar es para siempre, construyendo decorados, consiguiendo exteriores y haciendo argumentos muy potentes, además de tener un elenco de ensueño".

"Llevamos mes y medio emitiendo y queremos darle al público lo que lleva pidiendo mucho tiempo: para el final traeremos a la plaza de los frutos personajes muy queridos", acaba prometiendo el producto, antes de aclarar que "no es un final de cancelación, es un final maravilloso, en alto, porque uno tiene que saber decir 'hasta aquí'. Se ha tomado una buena decisión, aunque no nos guste. Esta temporada me parece una maravilla", decía finalmente.