Reaniman a Madonna con un medicamento para la sobredosis y termina en la UCI

Madonna está recuperándose después de ser ingresada en la UCI, debido a una infección bacteriana grave. En este momento, la artista se encuentra en su vivienda tras haber dejado atrás la peor parte. "Su salud mejora, pero todavía está bajo cuidado médico. Se espera que se recupere totalmente", informaba su representante, Guy Oseary.

Según el portal TMZ, su entorno ha revelado que la cantante sigue "débil y muy cansada", a pesar de haber estado en cama la mayoría del tiempo. Ahora que han pasado unos días, han salido a la luz detalles de lo ocurrido.

El medicamento que los servicios médicos utilizaron para combatir el shock séptico que sufría la compositora se utiliza cuando hay una sospecha de sobredosis. Según apunta el 'Daily Mail', la reina del pop tuvo que ser "revivida con Narcan".

"Nadie lo diría en voz alta, pero había preocupaciones sobre otra situación como la de Michael Jackson si ella no baja un poco la velocidad", informa 'The Sun'. Por lo que parece ser, la familia temía que Madonna no fuera capaz de soportar la presión.