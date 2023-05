Esta es la reacción de Alba Carrillo a la participación de Feliciano López en Mask Singer

Tras la actuación del tenista en el programa de Antena 3, la opinión de Alba Carrillo ha sorprendido a propios y extraños "Las cosas como son"

Como muchos sabréis ya, esta nueva edición de Mask Singer sigue cosechando emisiones exitosas en Antena 3, como la del pasado miércoles. De hecho, en el último programa pudimos ver cómo se desenmascaraba a dos nuevos participantes, que evidentemente han sorprendido a los espectadores del show.

Estos, concretamente, fueron el creador de contenido El Rubius y el tenista Feliciano López. De hecho, en este post os hablamos de la actuación de Feliciano. Bueno, para ser más exactos, os vamos a hablar de la opinión de Alba Carrillo sobre la actuación del tenista, el que fuera en su momento su marido.

La exmujer de Feliciano ha sido preguntada por sus seguidores en Instagram sobre la actuación en el programa de Mask Singer, lo que ha provocado que Alba no dudara en expresar su criterio con respecto a la actuación del propio Feliciano.

"Me estáis preguntando mucho si vi ayer a mi exmarido en Mask Singer. Tengo que reconocer, porque antes no podía por razones obvias, que me encanta 'Mask Singer' y que siempre lo he visto", empezaba expresando en un vídeo compartido en sus historias de Instagram. Asimismo, la televisiva y excolaboradora de Telecinco añadía algo que sorprendió a propios y extraños.

Y es que, sabiendo la mala relación que tienen, expresaba que "no sabía, por supuesto, no tengo trato con él, que él iba a ir. Mi opinión sobre su espectáculo es que me gustó. Me pareció lo más divertido que le he visto nunca. Debió hacer un esfuerzo sobrehumano, no debió dormir el día antes... Lo hizo bien, las cosas como son".

Por último, Alba Carrillo lanzaba esta hipótesis, la cual ha hecho gracia a sus seguidores: "Para ser un deportista que no ha cantado en la vida le vi divertido. No me gustó mucho que dijera muchas palabrotas para parecer más tal, pero se lo vamos a perdonar por esta vez. Me gusta su reconversión como prácticamente ex tenista ya a personaje de la televisión. ¿A que al final acabamos trabajando juntos?".