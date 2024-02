La razón por la que los chinos tienen nombre en español, explicada por una mujer china

¿Nunca te has preguntado por qué muchos ciudadanos chinos tienen un nombre en español cuando empiezan a vivir en España? La tiktoker @amandachengg ha revelado en un vídeo que no ha tardado en hacerse viral y emitido a través de Aruser@s la verdadera razón por la que los ciudadanos de origen chino que residen en nuestro país suelen tener un nombre en español.

El motivo es aquel en el que muchos de vosotros ya habréis pensado: "básicamente porque el nombre chino no sabríais pronunciarlo", asegura Amanda Cheng. La tiktoker explica que en la época en la que muchos asiáticos vinieron a España y empezaron a abrir tiendas y bazares, los clientes preguntaban por su nombre, pero al no saber pronunciarlo bien, decían: "muchas veces, los españoles les decían: 'oye, no sé cómo se dice, así que te voy a llamar Pepe', y Pepe se quedó".

Por ejemplo, el nombre de la madre de Amanda Cheng es Vanesa y el suyo Amanda, pero en chino es en realidad Ying Ying: "en el colegio me llamaban Ying Yang, Yong Ying, Yong Yong...".

Por lo tanto, no es más que una cuestión de fonética: aquellos españoles que no estén acostumbrados al chino pueden tener problemas para pronunciar sobre todo los nombres más complejos, así que lo sencillo era adoptar un 'apodo' en forma de nombre en español.